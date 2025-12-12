"Ha felébred, nem az a kislány lesz, akit ismerünk" – influenzának hitték, kegyetlen agybetegség miatt van kómában a négyéves lányka

A négyéves, brit Sienna Dunion egyik napról a másikra közölte otthon a szüleivel, hogy fázik, másnapra pedig már hőemelkedése volt, majd váratlanul összeesett. Azonnal kórházba vitték, ahol mesterséges kómába helyezték, és vizsgálatokat végeztek rajta. Egy MRI-t követően kiderült: a kislánya akut nekrotizáló encephalitisben, egy rendkívül ritka agyi betegségben szenved, amelyet az orvosok szerint az influenza váltott ki. Sienna pedig soha nem kapott influenza elleni oltást.

Rendkívül ritka agybetegség támadta meg a négyéves kislányt Fotó: GoFundMe

Ritka agybetegsége miatt nem biztos, hogy valaha is magához tér a kislány

Az angliai Northamptonshire-ben élő Siennán november 22-én, a kórmegállapítást követően sürgősségi műtétet hajtottak végre, miután az orvosok rendkívül magas tejsavszintet észleltek nála. Az életének megmentése érdekében a beleinek 60%-át el kellett távolítaniuk. Kétgyermekes édesapja most attól tart, talán soha többé nem hallhatja Sienna nevetését, mivel nem tudni, mikor ébred fela gyermek – ha felébred egyáltalán. Arról nem is beszélve, hogy magához térését követően azt sem lehet tudni előre, hogy képes lesz-e valaha újra járni, beszélni vagy enni. Épp ezért most szülei adománygyűjtésbe kezdtek, hogy pénzt gyűjtsenek Sienna hosszadalmas kezelésére és jövőbeli ellátására.

Képtelen vagyok felfogni, hogy egy igazán vicces, gondoskodó, egészséges négyéves gyerek hogyan juthat ide három hét alatt, és hogyan történhet meg, hogy talán soha nem gyógyul fel

– közölte Gary, aki feleségével óriási bűntudatot érez, hogy nem oltották be Siennát influenza miatt.

"Azt mondták, ez egy nagyon ritka, de agresszív agyi betegség, amelyet az influenza vagy a COVID-19 vált ki. Teljes sokk. Soha életemben nem hallottam még erről. Az immunrendszer nem ismeri fel a veszélyt, a vírus tovább támadja az agyat, nem áll le és nem is harcol ellene, majd a gerincvelőt is megtámadja. Semmi nem utalt influenzára. Csak kissé levert volt és hőemelkedése volt, de még futkározott, játszott és viccelődött, amíg kedden délután el nem aludt.

Most kezdjük felfogni a valóságot. Nem értjük, miért történt ez. Nincs rá magyarázat, világszerte csak néhány embert érint.

Azt mondták, nagyon hosszú út vár ránk, és amikor Sienna felébred, nem az a Sienna lesz, akit ismerünk" – idézte az apát a Mirror.