Őrült hajsza: Általános iskolába csapódott egy autó a rendőri üldözés után

Sokkoló jelenetek játszódtak le Glasgow-ban, miután egy autó egy rendőri intézkedés elől menekülve áttörte egy általános iskola kerítését. A baleset a Castleton Primary School területének határán történt, a Dougrie Roadon.

Az autó sofőrjét elkapták.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nagy sebességgel csapódott az autó az iskolába

A beszámolók szerint a jármű nem állt meg a rendőrségi felszólításra, ezt követően pedig az iskola kerítésének csapódott. A helyszínen rendőrök és mentősök is megjelentek, miközben a műszaki mentést végző egységek megkezdték az összetört autó elszállítását.

A baleset mindössze néhány méterre történt az iskola játszóterétől. A szülők és a diákok sokkos állapotban értesültek az esetről, a helyszínen készült képek pedig azt mutatják, hogy a fémkerítés több ponton is kiszakadt.

A Police Scotland közlése szerint az eset hétfőn, 2025. december 15-én reggel körülbelül 9 óra 20 perckor történt, miután egy jármű nem állt meg a rendőri ellenőrzésnél.

A jármű a Dougrie Roadon, Castlemilk városrészben egy kerítésnek ütközött, miután nem állt meg a rendőrség felszólítására. A mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés

– közölte a rendőrség szóvivője.

A rendőrség tájékoztatása szerint az ügy kapcsán egy 40 éves férfit jelentenek a Procurator Fiscalnak közlekedési bűncselekmények gyanúja miatt. A városi tanács szóvivője hangsúlyozta, hogy az iskola minden tanulója és dolgozója biztonságban volt. A baleset azután történt, hogy a tanítás már elkezdődött, így mindenki az iskola épületében tartózkodott.

A környéken élő szülők szerint nem ez volt az első eset, hogy járművek áttörték az iskola kerítését. Egy helyi édesanya elmondta, hogy az útszakaszon gyakran nagy sebességgel közlekednek az autók, és szerinte további forgalomtechnikai intézkedésekre lenne szükség, írja a Mirror.

A gyerekeink ebbe az iskolába járnak. Ez rettentően ijesztő

– fogalmazott egy aggódó szülő.