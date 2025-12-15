Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Valér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a hazai sportvilág: tragikus balesetben elhunyt a legendás edző fia

bereczky attila
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 13:54
elhunytdvscDVSC kézilabdadvsc kézilabdacsapat
Ifjabb Komáromi Ákos mindössze 52 éves volt, amikor elhunyt.
Bors
A szerző cikkei

Szomorú hírt jelentett be a minap a DVSC kézilabdacsapata: eszerint nemrég tragikus balesetben elhunyt a legendás edzőjük fia, ifjabb Komáromi Ákos, aki egyben a klub csapatait szállító cég első embere volt. A csapat a közösségi oldalán osztotta meg Bereczky Attila megemlékezését.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Elhunyt a legendás edző fia / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gyász: elhunyt ifjabb Komáromi Ákos

Szerettem a hosszabb utakon előre ülni, az „idegenvezető” helyére. Ilyenkor rendre kibeszéltük az élet nagy dolgait. Amit mondtál, arra oda kellett figyelni és nem azért mert harsány voltál. Sőt… Halkan, megfontoltan beszéltél, úgy, ahogy a bölcs emberek szoktak. Az természetes volt, hogy ha autókról van szó, akkor az a te tereped – Kitti Gyöngyösnél kérdezte meg, hogy milyen kocsit érdemes venni és te a debreceni bevezetőn még beszéltél -, de bármilyen témában adni kellett a véleményedre. Sport, történelem, földrajz, irodalom. Mindenhez hozzá tudtál szólni és bármilyen témában meghallgattad a beszélgetőpartnered véleményét. „Mindenből lehet tanulni valamit” – mondtad egyszer és ezt komolyan is gondoltad. Imádtad a természetet, lételemed volt a kirándulás. Tudtad, hogy az életet meg kell élni, minden csodát meg kell nézni, azt nem veheti el tőled senki. Amikor megtudtam, mi történt, pörgettem a képeidet és közben szinte hallottam, hogy mesélsz Malagáról, Monacóról…

- olvasható a megemlékezésben, amelyben kiemelték, az elhunyt hatalmas űrt hagyott maga után. 

A családodban, a kollégáid között és nálunk, a Lokinál. Hajni és a gyerekek tovább viszik majd a szellemiségedet, Árpi, Lali és a többiek elvisznek majd minket a meccsekre… Mégsem lesz semmi ugyanolyan, mint előtte!
Hiányozni fogsz, Ákos!

- tették hozzá.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu