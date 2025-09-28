Hátborzongató vallomás: a hátsó kertben találták meg a házaspár maradványait – fiuk élő adásban tett dermesztő beismerést

Sokkoló bűntény rázta meg New York államot: egy 53 éves férfi, Lorenz Kraus, élő televíziós interjúban vallotta be, hogy évekkel ezelőtt megölte idős szüleit, majd a hátsó kertben ásta el maradványaikat. A döbbenetes beismerés után a férfit közvetlenül a tévécsatorna épülete előtt tartóztatták le.

Saját szüleivel végzett a férfi

Fotó: rawf8 / Shutterstock

A CBS6 csatornának adott interjúban Kraus részletesen beszélt arról, hogyan fojtotta meg kezével apját, majd egy kötél segítségével anyját. A férfi azt állította: „fiúi kötelességét teljesítette”, mert szülei testi fogyatékosságokkal küzdöttek, és szerinte csak szenvedtek volna tovább. Megrázó részletként elmondta: apja halála után édesanyja férje mellkasára hajtotta a fejét, majd néhány órával később őt is megölte.

A hatóságok szeptember 23-án kezdtek nyomozni, amikor a rendőrség házkutatást tartott Kraus otthonában, pénzügyi bűncselekmények gyanúja miatt.

A vizsgálat során hamar kiderült: a szomszédok már évek óta nem látták a szülőket, Kraus azonban azt állította, hogy Németországba költöztek. A rendőrök azonban felfedezték, hogy a férfi évekig felvette szülei társadalombiztosítási juttatásait, saját céljaira költve azokat.

A kutatás során végül a hátsó kertben emberi maradványokra bukkantak, amelyekről a hatóságok feltételezik, hogy Franz és Theresia Kraus – Lorenz szülei – földi maradványai. A szakértők szerint a gyilkosságok 2017-ben történhettek.

Lorenz Kraust két rendbeli gyilkossággal és emberi maradványok eltitkolásával vádolják. A férfit bíróság elé állították, ahol nem vallotta magát bűnösnek. Jelenleg előzetes letartóztatásban van, óvadék nélkül.