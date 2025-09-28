Hátborzongató vallomás: a hátsó kertben találták meg a házaspár maradványait – fiuk élő adásban tett dermesztő beismerést

Sokkoló bűntény rázta meg New York államot: egy 53 éves férfi, Lorenz Kraus, élő televíziós interjúban vallotta be, hogy évekkel ezelőtt megölte idős szüleit, majd a hátsó kertben ásta el maradványaikat. A döbbenetes beismerés után a férfit közvetlenül a tévécsatorna épülete előtt tartóztatták le.
A CBS6 csatornának adott interjúban Kraus részletesen beszélt arról, hogyan fojtotta meg kezével apját, majd egy kötél segítségével anyját. A férfi azt állította: „fiúi kötelességét teljesítette”, mert szülei testi fogyatékosságokkal küzdöttek, és szerinte csak szenvedtek volna tovább. Megrázó részletként elmondta: apja halála után édesanyja férje mellkasára hajtotta a fejét, majd néhány órával később őt is megölte.
A hatóságok szeptember 23-án kezdtek nyomozni, amikor a rendőrség házkutatást tartott Kraus otthonában, pénzügyi bűncselekmények gyanúja miatt.
A vizsgálat során hamar kiderült: a szomszédok már évek óta nem látták a szülőket, Kraus azonban azt állította, hogy Németországba költöztek. A rendőrök azonban felfedezték, hogy a férfi évekig felvette szülei társadalombiztosítási juttatásait, saját céljaira költve azokat.
A kutatás során végül a hátsó kertben emberi maradványokra bukkantak, amelyekről a hatóságok feltételezik, hogy Franz és Theresia Kraus – Lorenz szülei – földi maradványai. A szakértők szerint a gyilkosságok 2017-ben történhettek.
Lorenz Kraust két rendbeli gyilkossággal és emberi maradványok eltitkolásával vádolják. A férfit bíróság elé állították, ahol nem vallotta magát bűnösnek. Jelenleg előzetes letartóztatásban van, óvadék nélkül.
A hátborzongató ügy országos felháborodást váltott ki, hiszen ritkán fordul elő, hogy valaki ennyire nyíltan, ráadásul televíziós interjúban vallja be szülei megölését. A nyomozás továbbra is folyamatban van, a hatóságok pedig hivatalosan is azonosítani fogják a megtalált maradványokat, értesült a People.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.