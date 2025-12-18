Nincsenek szavak: két kisgyermek maradt árván karácsony előtt

Szívszorító történetről érkezett beszámoló az angliai Claytonból: eszerint egy három- és egy ötéves gyermek maradt árván nem sokkal karácsony előtt, miután az édesanyjuk tragikus módon szívrohamban elhunyt, mindössze két évvel azt követően, hogy az édesapjukat már elvesztették.

Karácsony előtt nem sokkal maradt árván két kisgyermek / Fotó: GoFundMe

Árván maradt édesanyjuk halála után egy kisfiú és egy kislány

Az édesanya, a 42 éves Louise Smith a múlt hét folyamán hunyt el, két évvel azután, hogy férje, Steven Smith elvesztette a rákkal vívott küzdelmét. A gyerekeikről, az ötéves Ellie-ről és a hároméves Alfie-ról jelenleg Louise nővére, Tracy Green gondoskodik, aki ott volt, amikor a testvére elhunyt.

Átmentem hozzá, és úgy döntöttünk, hogy szilveszterkor Londonba utazunk, megnézni a tűzijátékot. Ezután bementem a fürdőszobába, nagyjából 10 percre. Mire visszaértem, azt láttam, hogy Louise a földön fekszik. Megpróbáltam felébreszteni, de nem reagált. Ekkor kontrollálhatatlanul zokogni kezdtem, és hívtam a mentőket. A gyerekek végignézték az egészet. Mire a mentősök kiérkeztek, a testvérem már elment

- emlékezett vissza a megrázó pillanatra Tracy, majd azt is elárulta, a sógora, Steven betegségének korábban csak annyi volt az előjele, hogy váratlanul feledékenyebbé vált, mielőtt orvoshoz fordult.

Azt mondták neki, hogy további vizsgálatokat szeretnének elvégeztetni. Steven ekkor bement a Royal Stoke Kórházba, mialatt aggódott, hogy korai demenciája lehet vagy valami hasonlót. De kiderült, hogy agydaganat. Az orvosok azt mondták neki, a betegség halálos, és hogy öt éve maradt hátra - ám mindössze hat héttel később meghalt

- tette hozzá a nő, kiemelve, a testvére, Louise mély depresszióba esett a férje elvesztése után, az utóbbi időben azonban már jobban érezte magát, és izgatottan készült a karácsonyra, mielőtt bekövetkezett az újabb tragédia, amely az egész családot lesújtotta. Az árván maradt gyerekek – akiknek a nevelését Tracy vállalta magára -, ráadásul nem igazán képesek még felfogni, hova lett az édesanyjuk.

Nem értik, mi történt. Folyton azt kérdezgetik, hol van az anyjuk. Azt felelem nekik, hogy most már az angyalokkal van. Erre azt mondják, hogy karácsonykor látni akarják őt. Szívszorító tudni, hogy ezt nem adhatom meg nekik, pedig ez az egyetlen ajándék, amire idén vágynak

- nyilatkozta Tracy.