Dráma Budafokon: fel akarta robbantani a házat a zavarodott férfi

Budafokon pattanásig feszült a helyzet hétfő hajnalban, amikor egy zavart férfi maga hívta a rendőrséget, hogy fel akarja robbantani a házát a Tűzliliom utcában. Az éjszaka közepén rendőrök, tűzoltók és a TEK is kivonult a helyszínre, miután a férfi bezárkózott első emeleti lakásába, és órákig nem volt hajlandó kijönni.

A környékbeliek szerint

előtte nem lehetett hallani semmit, de nagyon nagy hangzavar meg zűr lett pillanatok alatt”, és azt is mondták, hogy „nagyon sok rendőr jött, meg a TEK-esek is, aztán pedig még többen, hosszú sorban.

A társasház lakóit azonnal evakuálták, sokan egy közeli parkba menekültek, később pedig egy buszt is hoztak, hogy ott vészeljék át az éjszakát.

A férfit végül a hajnali órákban bilincsben hozták ki a lakásból, majd mentő szállította kórházba. „A zavart férfit a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték” – erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Hozzátették:

A BRFK XXII. Kerületi Rendőrkapitánysága közveszéllyel fenyegetés miatt büntetőeljárást indított,

de a kihallgatás egyelőre nem történt meg, mivel az illető még nincsen kihallgatható állapotban, számolt be a Tények.

A rémületet jól összefoglalja egy szemtanú, aki így emlékezett vissza: „Később mesélték, hogy a fickó robbantani akart a lakásban, vagy legalábbis ezzel fenyegetőzött.” Az akció órákig tartott, és még most is sokkolja a környékbelieket az éjszaka eseménye. A hatóságok vizsgálják a férfi szándékát és mentális állapotát, az ügy pedig továbbra is kiemelt figyelmet kap.