„Azt hittük, gyermekünk mentális beteg – a valóság sokkolóan bizarr volt”

Szörnyű történetet osztott meg egy brit család: a 10 éves Ilia Carney hirtelen hangulatingadozásai és szorongásos rohamai miatt szülei először azt hitték, gyermekük mentális betegséggel küzd. Az igazság azonban sokkal bizarrabbnak bizonyult.

Mentális problémának hitték a betegséget

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Ilia tavaly januárban egyik napról a másikra megtagadta, hogy iskolába menjen. Anyja, a 41 éves Vicky Carney így emlékezett vissza:

Ilia egyszerűen hisztérikus lett, és bármennyire próbáltam, nem tudtam rávenni, hogy bemenjen. Nem tudta megmondani, mi a baja, csak egy mindent elsöprő szorongás uralkodott rajta.

A lány állapota napról napra romlott: szorongás, dühkitörések, agresszív hangulatok váltották egymást. Ilia táncóráira sem tudott többé bemenni, pedig imádott táncolni. A család kétségbeesetten kezdte keresni a választ: felmerült az autizmus, a bipoláris zavar és más pszichés betegségek is.

Hosszú hónapok után derült ki a döbbenetes igazság: Ilia valójában a PANDAS szindrómában szenved – egy ritka autoimmun betegségben, amelyet streptococcus fertőzés vált ki. A kór tünetei megtévesztően hasonlítanak a mentális zavarokra: kényszeres viselkedés, szélsőséges hangulatingadozások, szorongás, depresszió, alvászavarok, hiperaktivitás és Tourette-szerű tikkek is jelentkezhetnek.

A diagnózis után Ilia antibiotikumos kezelésben részesült, amely jelentős javulást hozott. Ám mivel a betegség autoimmun jellegű, minden egyes újabb streptococcus-fertőzés hatására visszaesik, és ismét kezelést igényel. A család jelenleg magánkezelésre kényszerül, mert az NHS nem biztosít hivatalos protokollt a PANDAS és PANS szindrómákra.

Vicky így nyilatkozott:

Azt hittük, gyermekünk mentális beteg – a valóság azonban sokkolóan bizarr volt. A kislányom mindössze tízéves, mégis olyan terheket hordoz, amelyek felnőtteknek is túl sokak lennének. Ilia azt szeretné, ha minél több ember megértené, min megy keresztül, mert így nem érzi magát egyedül.

Október 9-én Nagy-Britannia több nevezetessége zöld fénnyel világít majd, hogy felhívják a figyelmet a betegségre és a betegek támogatásának fontosságára. A család bízik abban, hogy a küzdelem végül eredményre vezet, és Ilia visszatérhet régi önmagához: a boldog, vidám és táncolni szerető kislányhoz, írja a Mirror.