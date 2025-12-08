Kiderült, Alzheimer-kórban szenved a híres ökölvívó

A királyi családot is ismerte személyesen, sőt tévéműsorokban is szerepelt. Ma már azonban, alig tud bármit is csinálni. Egy exkluzív interjúban Charlie Magri bevallotta, hogy Alzheimer-kórban szenved és ezt a diagnózist egykori karrierjének tulajdonítja.

Alzheimer-kór támadta meg az egykor híres ökölvívót

Fotó: ILONA SHOROKHOVA / Freepik.com/Illusztráció

Alzheimer-kóros lett, karrierjét okolja

Az egykori harcos arról beszélt a The Sun-nak, hogy Alzheimer-kórban szenved, melyért a karrierje során megvívott csatáit okolja. Charlie Magri akkor vált világszinten elismertté, mikor legyőzte 1983-ban a Wembley Arénában a dominikai bokszolót, Eleoncio Mercedest, a WBC címért. A korábbi világbajnok ma már viszont a megélhetésért küzd.

A 69 éves férfi nemrég kapta meg a diagnózist, miszerint Alzheimer-kórban szenved. Feleségével, a 67 éves Tinával az oldalán vallott betegségéről és annak tüneteiről, melyek megnehezítik a mindennapjaikat. Charlie elmondta, hogy betegsége miatt memóriaproblémái vannak, szédül, hangulatingadozással küzd.

A diagnózisnak a bokszra kell visszavezethetőnek lennie. Nem lehet más, ugye?

- mondta tanakodva.

„Körülbelül 150 amatőr mérkőzést vívtam, és nem viseltem fejvédőt. Aztán 35 profi mérkőzésem volt, és csak ötöt vesztettem el.”

Charlie fénykorában még Diana hercegnével és Fülöp herceggel is találkozott. Sikerei ellenére azt mondja, több járt volna neki és úgy érzi, manapság jobban keresnek a bokszolók és ha valaki megnyer egy meccset, lényegében egész életében elvan azzal a pénzzel.

Karrierje elhagyása után Charlie egy sportboltot vezetett, majd egy pub-ot is üzemeltetett, de egyre rosszabb helyzetbe került, végül takarítóként helyezkedett el.

Diagnózisa még rosszabb sorsra ítélte

Diagnózisa után takarítói állását is elvesztett és 2017 óta nem talált magának munkát.

Kimerült vagyok, gyakran szédülök és elfelejtek dolgokat, ami frusztráló

Betegségéből a legtöbbet Tina látja, aki még akkor is jelen van, mikor Charlie épp nem. „Vannak rossz és jó napjai. Elfelejti, hogy Alzheimer-kórban szenved, és állandóan azt kérdezi tőlem, hogy mi is az, úgyhogy nevetnünk kell rajta, és egy kicsit viccelődünk.”

Családja jótékonysági vacsorával igyekszik segíteni Charlie-nak és feleségének.