Nem hiszed el, mit csempésztek be Diana hercegnének a palotába

A néhai walesi hercegné egyszer arra kérte az egyik fodrászát, hogy csempésszen be neki valamit, amikor még a palotában élt, és a királyi család tagja volt. Diana hercegné régi fodrásza, Richard Dalton azt állítja, hogy valaki titokban elintézte, hogy bulvárlapokat vigyenek be a Kensington-palotába, hogy a hercegné elolvashassa azokat.
"Az egyik fodrász csempészte be őket. Mondtam már? Becsempészték, de annak semmi köze nem volt hozzám" – mesélte a bejuttatott bulvárlapokról a fodrász, hozzátéve: azért ő is bevitt jó pár dolgot Dianának. "Mindig azt mondta: ‘Richard, be tudnád hozni nekem?’ Senki sem kérdezett semmit, mert senki sem tudott róla. Amint átjutottam a biztonsági ellenőrzésen és beértem a kamrába, onnantól minden simán ment" – idézi szavait az Express.
Az említett fodrász 1978-ban találkozott először Diana hercegnével, majd 1981 és 1990 között hivatalos fodrásza lett. A hercegné állítólag miközben olvasta a lapokat, az a híresztelés bántotta leginkább, amelyben kételkednek abban, hogy a mostani Károly király Harry herceg apja.
Richard szerint a Spencereknek egyértelműen vörös hajuk volt, így nevetségesek voltak a találgatások.
„Diana bátyjának, Charles Spencernek, amikor vágtam a haját, élénk vörös haja volt. Lady Sarah-é is vörös volt. A Spencereknek egyértelműen vörös hajuk volt. De akkoriban nem voltam abban a helyzetben, hogy nyíltan kimondjam: ‘Helló, Charles Spencer haja vörös volt.”
