"Hatszor éltem túl a halálos vérmérgezést – erre a tünetre mindig felkaptam a fejem"

A 37 éves Amani azt hitte, csak meghúzott valamit a hátában, ám aligha sejtette, hogy ez lesz az első a hat halálos vérmérgezés közül, amit 2020 óta túlélt.
Azt gondoltam, meghúztam egy izmot, de delíriumos voltam, és nagyon rosszul éreztem magam
- idézte fel a bristoli nő, aki azóta hatszor élte túl a szepszist, amelyet minden alkalommal ugyanaz okozott: húgyúti fertőzés.
Azon a februári napon nem gyanakodott semmi komolyra, hiszen a rosszullétek nála szinte rutinszerűek voltak, mióta 2011-ben egy vízisport-baleset következtében krónikus betegséggel diagnosztizálták.
Amikor megmérte a lázát, az már 40 fok volt, mégis két napig várt, mielőtt segítséget hívott. Amikor végül megtette, a diszpécser mentőt küldött hozzá.
Emlékszem, úgy éreztem, mintha valami nagyon rossz készülne történni, egyfajta végzetérzetem volt. Később megtudtam, hogy ez valójában a szepszis egyik tünete, és azóta minden alkalommal ugyanígy kezdődött.
Krónikus állapotát egy part menti evezésoktatóként szenvedett baleset okozta. Sziklaugrás közben farokcsont-sérülést és neurogén hólyagsérülést szenvedett, ami miatt katétert kellett használnia. Ez vezetett a húgyúti fertőzésekhez, majd a vérmérgezéshez.
A szepszises esetek mintegy 30 százalékát uroszepszis okozza. Ez orvosi vészhelyzet, amikor a húgyúti fertőzés a véráramba terjed.
Amikor a kórházban újraélesztettek, azt mondták: ha nem hívtam volna a mentőket, álmomban haltam volna meg
- mesélte Amani.
A nőt intravénás antibiotikumokkal, folyadékkal és fájdalomcsillapítókkal kezelték, de addigra már a tüdeje is folyadékkal kezdett megtelni. Hetekig feküdt kórházban, mire hazaengedték.
Amikor hazamész, mindenki folytatja a normális életet, miközben te épphogy túlélted. Rengeteg érzelmet kell feldolgozni, hihetetlenül elszigetelő érzés.
Amani szerint a vérmérgezés nagyon gyorsan kialakulhat. 2024-ben például vesefertőzés miatt került kórházba, ekkor órák alatt ismét felment a láza és a folyosón esett össze.
Az ismétlődő esetek nem tették könnyebbé a helyzetét.
„Minden alkalommal jobban megijedek... tudom, milyen gyorsan válhat életveszélyessé
- mondta Amani a Metro-nak.
