"Hatszor éltem túl a halálos vérmérgezést – erre a tünetre mindig felkaptam a fejem"

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 22:00
A fiatal nő többször is a halál küszöbére került. Szerinte létfontosságú, hogy mindenki ismerje a vérmérgezés tüneteit.
A 37 éves Amani azt hitte, csak meghúzott valamit a hátában, ám aligha sejtette, hogy ez lesz az első a hat halálos vérmérgezés közül, amit 2020 óta túlélt.

Hatszor kűzdött meg halálos vérmérgezéssel a 37 éves Amani
Azt gondoltam, meghúztam egy izmot, de delíriumos voltam, és nagyon rosszul éreztem magam

- idézte fel a bristoli nő, aki azóta hatszor élte túl a szepszist, amelyet minden alkalommal ugyanaz okozott: húgyúti fertőzés.

Azon a februári napon nem gyanakodott semmi komolyra, hiszen a rosszullétek nála szinte rutinszerűek voltak, mióta 2011-ben egy vízisport-baleset következtében krónikus betegséggel diagnosztizálták.

Amikor megmérte a lázát, az már 40 fok volt, mégis két napig várt, mielőtt segítséget hívott. Amikor végül megtette, a diszpécser mentőt küldött hozzá.

Emlékszem, úgy éreztem, mintha valami nagyon rossz készülne történni, egyfajta végzetérzetem volt. Később megtudtam, hogy ez valójában a szepszis egyik tünete, és azóta minden alkalommal ugyanígy kezdődött.

Krónikus állapotát egy part menti evezésoktatóként szenvedett baleset okozta. Sziklaugrás közben farokcsont-sérülést és neurogén hólyagsérülést szenvedett, ami miatt katétert kellett használnia. Ez vezetett a húgyúti fertőzésekhez, majd a vérmérgezéshez.

A szepszises esetek mintegy 30 százalékát uroszepszis okozza. Ez orvosi vészhelyzet, amikor a húgyúti fertőzés a véráramba terjed.

Amikor a kórházban újraélesztettek, azt mondták: ha nem hívtam volna a mentőket, álmomban haltam volna meg

- mesélte Amani.

A nőt intravénás antibiotikumokkal, folyadékkal és fájdalomcsillapítókkal kezelték, de addigra már a tüdeje is folyadékkal kezdett megtelni. Hetekig feküdt kórházban, mire hazaengedték.

Amikor hazamész, mindenki folytatja a normális életet, miközben te épphogy túlélted. Rengeteg érzelmet kell feldolgozni, hihetetlenül elszigetelő érzés.

Amani szerint a vérmérgezés nagyon gyorsan kialakulhat. 2024-ben például vesefertőzés miatt került kórházba, ekkor órák alatt ismét felment a láza és a folyosón esett össze.

Az ismétlődő esetek nem tették könnyebbé a helyzetét. 

„Minden alkalommal jobban megijedek... tudom, milyen gyorsan válhat életveszélyessé 

- mondta Amani a Metro-nak.

A vérmérgezés (szepszis) tünetei:

  • magas vagy alacsony láz
  • hányás, súlyos hányinger
  • zavartság, delírium
  • a végzet fenyegető érzése
  • hidegrázás, reszketés
  • nagyon rossz közérzet
  • kontrollálhatatlan remegés
  • légszomj vagy szokatlanul gyors légzés
  • szapora szívverés
  • kimerültség, túlzott alvásigény
