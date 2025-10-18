"18 hónapja nem pisiltem, és soha többé nem is fogok, miután kiütött egy ártalmatlan húgyúti fertőzés”

18 hónap telt el azóta, hogy Evan Francis utoljára természetes úton pisilt, és megdöbbentő módon soha többé nem is fog. Megpróbáltatásai egy közönséges húgyúti fertőzéssel (UTI) kezdődtek – valamivel, amivel nők milliói szembesülnek minden évben.

De most a 29 éves nő egy állandó katéterrel él, amely a szeméremtestén lévő lyukon keresztül vezeti el a vizeletet a testéből, és ez súlyosan befolyásolta életének minden területét – a randevúzástól a munkáig.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű volt” – mondja a 29 éves, Kentből származó Evan a Sun Healthnek. „Számos alkalommal megfordult már a fejemben, hogy öngyilkos leszek.”

A kommunikációs szakember Fowler-szindrómában szenved, amely a vizeletretenció (a normális vizeletürítés képtelensége) egy kevéssé ismert oka a fiatal nőknél. Megakadályozza a húgycső izmainak ellazulását, ami lehetetlenné teszi a pisilést.

Evan azt mondja: „Utálom, hogy lyukat szúrtak a szeméremtájékomra, hogy helyet csináljanak a katéternek. Láttam, ahogy az életem öt napnyi edzőteremből, napi vízi aerobikból, randevúkról és randiappokról való gondolkodásból hirtelen semmivé lesz. Nem tudok elképzelni annál rosszabbat, mint intim kapcsolatban lenni valakivel a testem miatt – megváltozott, és meg is híztam. Sokan az idősebb felnőttekkel vagy a műtét utáni ideiglenes használattal társítják a katétereket, de a valóság az olyan emberek számára, mint én, sokkal összetettebb és hosszú távú. Én csak 29 éves vagyok, és nap mint nap ezzel élek.”

„Annak ellenére, hogy fiatal, aktív és egyébként egészséges vagyok, ez az állapot teljesen átalakította a magánéletem, a munkám, sőt még az olyan alapvető feladatok intézését is, mint az utazás vagy a barátokkal való kiruccanás. Minden önbizalmam, ami előtte megvolt, elmúlt.”

Evannek 2024 januárjában volt az első húgyúti fertőzése. Nem tudott pisilni, de először nem sokat foglalkozott vele. Fájt a dereka és nyomást érzett a hasában.

„Elmentem a háziorvosomhoz, és kért egy mintát, ami utólag ironikus, mivel soha nem lettem volna képes átadni egy mintát. Antibiotikumot kaptam a tünetekre, amik elmúltak, de aztán visszatértek."