4 spirituális jel, hogy elhunyt szeretted próbál kapcsolatba lépni veled

Azonban a világszerte elismert médium, Judith Turner és más szakértők szerint léteznek egyértelmű jelek, előjelek vagy utalások, amelyek arra utalnak, hogy az elhunyt szeretteink lelke közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Hollywood ikonjai, például Tommy Hilfiger is rendszeresen fordulnak Turnerhez spirituális útmutatásért – most pedig te is megteheted ugyanezt.

Fotó: Pexels

„Az elhunyt szeretteinktől érkező jelek vagy előjelek sokféle módon megnyilvánulhatnak”

– magyarázza Turner a PARADE olvasóinak.

„Ide tartozhatnak olyan váratlan szavak, amelyeket másoktól hallunk, és amelyek miatt kétszer is odafigyelünk, egy dalszöveg, amely mélyen megérint, vagy harangok hangja, amelyek pontosan a megfelelő pillanatban szólalnak meg. Még egy ismerős illat is felkeltheti a figyelmedet. Az isteni időzítés elengedhetetlen, csakúgy, mint a meglepő események. Végső soron, ha azt érzed, hogy egy szeretted próbál kapcsolatba lépni veled – akkor egyszerűen csak tudod. A megérzésed a legjobb iránytűd.

Az elhunyt szeretteid 4 leggyakoribb jele, amellyel kapcsolatba lépnek veled

„Az elhunyt szeretteinktől érkező jelek sokféleképpen jelenhetnek meg. Nehéz őket csupán négyre korlátozni”

– osztja meg Judith Turner, a You Are Never Alone – Hugs from Heaven című könyv szerzője. Ennek ellenére az alábbiakban felsoroljuk a leggyakoribbakat szakértői meglátásaival együtt, hogy elkezdhesd felismerni a túlvilági üzeneteket a mindennapjaid során.

1. Amikor egy kardinális madár keresztezi az utadat, az a túlvilág üzenete

A vörös kardinálisok az isteni szeretet hírnökei, akik akkor jelennek meg, amikor a szívünknek a legnagyobb szüksége van felemelkedésre. Ez a különleges madár nem a fa tetején ült meg, hanem leszállt a te szintedre – azt jelképezve, hogy az angyalod nyúl feléd, hogy támogasson. Minden egyes megjelenés személyes jelentéssel bír, és emlékeztet arra, hogy a Mennyország meghallja az imáidat – finoman vagy egészen egyértelmű módon. Amikor egy kardinális madár keresztezi az utadat, tekintsd szent jelnek: az elhunyt őrangyalod figyel rád, vezet, és ölelésével vesz körül.