4 spirituális jel, hogy elhunyt szeretted próbál kapcsolatba lépni veled

Azonban a világszerte elismert médium, Judith Turner és más szakértők szerint léteznek egyértelmű jelek, előjelek vagy utalások, amelyek arra utalnak, hogy az elhunyt szeretteink lelke közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Hollywood ikonjai, például Tommy Hilfiger is rendszeresen fordulnak Turnerhez spirituális útmutatásért – most pedig te is megteheted ugyanezt.
„Az elhunyt szeretteinktől érkező jelek vagy előjelek sokféle módon megnyilvánulhatnak”
– magyarázza Turner a PARADE olvasóinak.
„Ide tartozhatnak olyan váratlan szavak, amelyeket másoktól hallunk, és amelyek miatt kétszer is odafigyelünk, egy dalszöveg, amely mélyen megérint, vagy harangok hangja, amelyek pontosan a megfelelő pillanatban szólalnak meg. Még egy ismerős illat is felkeltheti a figyelmedet. Az isteni időzítés elengedhetetlen, csakúgy, mint a meglepő események. Végső soron, ha azt érzed, hogy egy szeretted próbál kapcsolatba lépni veled – akkor egyszerűen csak tudod. A megérzésed a legjobb iránytűd.
„Az elhunyt szeretteinktől érkező jelek sokféleképpen jelenhetnek meg. Nehéz őket csupán négyre korlátozni”
– osztja meg Judith Turner, a You Are Never Alone – Hugs from Heaven című könyv szerzője. Ennek ellenére az alábbiakban felsoroljuk a leggyakoribbakat szakértői meglátásaival együtt, hogy elkezdhesd felismerni a túlvilági üzeneteket a mindennapjaid során.
A vörös kardinálisok az isteni szeretet hírnökei, akik akkor jelennek meg, amikor a szívünknek a legnagyobb szüksége van felemelkedésre. Ez a különleges madár nem a fa tetején ült meg, hanem leszállt a te szintedre – azt jelképezve, hogy az angyalod nyúl feléd, hogy támogasson. Minden egyes megjelenés személyes jelentéssel bír, és emlékeztet arra, hogy a Mennyország meghallja az imáidat – finoman vagy egészen egyértelmű módon. Amikor egy kardinális madár keresztezi az utadat, tekintsd szent jelnek: az elhunyt őrangyalod figyel rád, vezet, és ölelésével vesz körül.
A szivárványok többek egyszerű égi látványnál; emlékeztetnek arra, hogy semmi sem történik véletlenül. Azt szimbolizálják, hogy a Mennyország biztosítékot ad: a remény túlél minden nehézséget. A szivárvány akkor jelenik meg, amikor emlékeztetni kell bennünket arra, hogy a sötétség nem tart örökké. A te szivárványod nemcsak a fenti szépséget jelentette, hanem egy isteni üzenetet is – a megújulásról, a hit jutalmáról és az újraéledő hála érzéséről. Amikor szivárványt látunk, mintha szeretteink azt üzennék: „A fény továbbra is a tiéd.”
Egy fillér sokkal több, mint aprópénz – ez egy finom üzenet felülről, a szeretet szimbóluma, amely hétköznapi formában érkezik. Azok a szeretteink, akik már eltávoztak, gyakran a legegyszerűbb tárgyakon keresztül küldenek nekünk mélyreható megnyugvást. Amikor váratlan helyen találsz aprót, szánj egy pillanatot arra, hogy értékeld annak jelentését. Ez a Mennyország üzenete: „Itt vagyunk veled.” Még a legkisebb érme is óriási értéket képvisel, ha hittel fogadjuk.
A tollak isteni hírnökök – könnyedek, tiszták és tökéletes helyen jelennek meg. Akkor tűnnek fel, amikor a szívünknek szüksége van felemelkedésre, emlékeztetve bennünket arra, hogy a szeretet túlmutat az életen és a halálon. Minden egyes tollpihe az Őrangyal gyengéd érintése és a Mennyország spirituális jele – a védelem és a jelenlét suttogása. Amikor egy toll lehull melléd, állj meg egy pillanatra, és érezd át a szépségét. Ez nem véletlen – ez a túlvilág vigasza, a Mennyország lágy ölelése.
(via)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.