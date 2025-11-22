Így tüntetheted el a karcolásokat - Fürdőkád javítás házilag

Bármennyire szépen fényezett fürdőkádat választunk és bármennyit fizetünk érte, idővel elkerülhetetlen, hogy apróbb karcolások, kopások jelenjenek meg rajta. A fürdőkád javítás házilag egyszerűen és olcsón is megoldható, ehhez adunk néhány ötletes tippet.

Néhány egyszerű praktikával a fürdőkád javítás házilag is eszközölhető

Fotó: Kristi Blokhin / Shutterstock

5+1 trükk arra, hogy a fürdőkád javítás házilag is kivitelezhető legyen

Tisztítsuk meg a fürdőkádat javítás előtt

Mielőtt bármilyen karcolást eltüntetnénk, alaposan mossuk le a kádat. Használjunk enyhe mosogatószeres vizet és puha szivacsot. A cél, hogy minden szappanmaradványt és koszt eltávolítsunk, mert ezek megzavarhatják a javítóanyag tapadását. Ugyanakkor soha ne dörzsöljük kemény súrolófelülettel a kádat, nehogy még nagyobb bajt csináljunk. Mérjük fel az állapotát

Vizsgáljuk meg, mennyire mélyek a karcolások a kád felületén. A pici, hajszálvékony sérüléseket ugyanis könnyen fel lehet polírozni, míg a mélyebb horzsolásokhoz javítókészletre lesz szükség, amelyet ma már szerencsére nagyon könnyen be lehet szerezni a barkácsáruházakban. A kád cseréje helyett

Sokat javíthatunk kádunk esztétikai állapotán olyan anyagokkal, melyek eleve megtalálhatók a háztartásban. Keverjünk pasztát egy kevés vízből és szódabikarbónából, majd puha ronggyal finoman dörzsöljük át a karcolt részt. A fürdőkád polírozásának e finom módszere eltünteti az apróbb karcokat anélkül, hogy a kád felületét megsértené. A fürdőkád csiszolása házilag

A barkácsboltokban kapható akrilkád-javító készletek kis karcolások és repedések ellen is hatásosak. Vigyük fel a masszát a sérült részre, simítsuk el, majd a száradás után finom csiszolópapírral dolgozzuk el. Természetesen vannak fürdőkád javítására szakosodott szakemberek; ha már nagy a baj, vagy nem merünk belevágni a felújításba, hívjuk őket! Jöhet a csillogás

A fehér, nem gél állagú fogkrém is csodát tehet! Tegyünk belőle egy keveset a karcolásra, majd mikroszálas kendővel körkörösen dörzsöljük. Ez a módszer különösen a zománcozott kád felújításakor hozhat jó eredményt. Húzzunk rá egy réteget

Ha végeztünk, érdemes viaszolni vagy akrilfelületre való védőréteget felvinni. Ennek a legjobb eldolgozásához polírozógép használat ajánlott. Ez nemcsak fényt ad, hanem megakadályozza az újabb karcolások kialakulását.

Így védd a vízkőtől a kádat

Szabaduljunk meg a vízkőtől

A vízkő minden háziasszony rémálma. A makacs, fehéres lerakódás nemcsak csúnyán mutat, hanem idővel roncsolja is a kád felületét. De létezik ellene egy klasszikus házi csodaszer! Melegítsünk fel egy kevés fehér ecetet (ne forraljuk), majd öntsük szivacsra, és töröljük át vele a vízköves részeket. Hagyjuk hatni 10-15 percig, végül bő vízzel öblítsük le. Kíméletes, de hatékony

Egy liter meleg vízhez adjunk két evőkanál citromsavat, majd szivaccsal kenjük fel a felületre. Pár perc után már látható, ahogy a vízkő feloldódik. Kíméletes, de hatékony megoldás, különösen akrilkád esetén. Cselekedjünk gyorsabban

Szórjunk a vízköves területre szódabikarbónát, majd permetezzünk rá ecetet. A pezsgés közben a keverék fellazítja a vízkövet. Pár perc múlva egy szivaccsal könnyedén letörölhetjük, feltéve ha nem több évnyi lerakódástól akarunk megszabadulni. Mindenre van megoldás

Ha már régi a kövesedés a kádon, keverjünk össze 2 evőkanál szódabikarbónát, 1 evőkanál citromlevet és egy kevés vizet. A keveréket kenjük a vízköves részekre, hagyjuk rajta 20 percig, majd öblítsük le. Hagyjuk rajta egy ideig

Amennyiben a vízkő vastagon lerakódott, áztassunk törlőkendőt ecetbe, majd tegyük rá a problémás részre. Hagyjuk rajta legalább fél óráig, majd töröljük le és öblítsük le alaposan tiszta, langyos vízzel. Fújjuk rá a habot

A vízkő eltávolítása után fújjunk a kádra egy kevés borotvahabot, majd száraz kendővel töröljük át. A hab filmréteget képez, ami meggátolja a vízkő gyors visszatérését és még ráadásul jó illatot is biztosít a fürdőszobában. A kulcs a megelőzés

vízkő megelőzésének legjobb módja, ha fürdés után mindig áttöröljük a kádat. Egy mikroszálas törlővel néhány másodperc alatt elkerülhetjük a foltosodást, a makacs vízkő lerakódását. Karbantartás heti egyszer

Hetente egyszer készítsünk „ecetes zuhanyt”: öntsünk a kádba fél pohár ecetet, engedjünk hozzá meleg vizet, majd hagyjuk állni 15 percig. Ez megakadályozza a vízkő újbóli kialakulását és fertőtleníti is a felületet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: