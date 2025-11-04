Nincstelenül halt meg a TV-sztár – vagyonából csak egy üres lakókocsi maradt

A BBC egykori váratlan TV-sztárja, Sister Wendy Beckett egy lakókocsiban élt remeteként, és halála után sem hagyott maga után vagyont – mindenét jótékony célra adta.

Nem maradt semmije a TV-sztár apácának.

Fotó: Pixabay (illusztráció)

TV-sztár volt, mégsem élt luxusban

A dél-afrikai születésű apáca a ’90-es években vált világszerte ismertté, amikor a BBC művészeti dokumentumsorozataiban szerepelt, sajátos, közvetlen stílusával pedig azonnal meghódította a nézőket.

Wendy Mary Beckett 1930-ban született Johannesburgban, orvos édesapa lányaként. 1954-ben szerzett tanári diplomát Liverpoolban, majd visszatért Dél-Afrikába, ahol angolt és latint tanított, később pedig egyetemi oktatóként dolgozott. Egészségügyi okokból azonban 1970-re fel kellett hagynia a tanítással.

A pápa engedélyével elhagyta a Notre Dame rendet, és visszavonultan, szegénységi fogadalomban kezdett élni egy lakókocsiban, a norfolki Quidenham karmelita kolostor területén.

Egy véletlen találkozás azonban mindent megváltoztatott: egy filmstáb felfigyelt rá, amint egy kiállításon művészeti kommentárokat fűzött a látottakhoz, és felkérték, hogy beszéljen a kamerába is. Ez vezetett 1992-ben a „Sister Wendy’s Odyssey” című műsorhoz, majd a folytatáshoz, a „Sister Wendy’s Grand Tour”-hoz, amely Európa legjelentősebb galériáiba kalauzolta el a nézőket.

A műsorok óriási sikert arattak: a nézettség elérte a 25 százalékot, majd az apáca Amerikában is hírnevet szerzett a PBS-en futó „Sister Wendy’s American Collection” révén. A New York Times így jellemezte:

„A televíziózás történetének legváratlanabbul híres művészetkritikusa”.

Sikerei ellenére Sister Wendy soha nem hagyta el egyszerű életmódját. Minden forgatás után visszatért a lakókocsijába, ahol naponta hét órát töltött imádsággal, és minden keresetét a karmelita rendnek adományozta.

2018 december 26-án, 88 éves korában hunyt el a Quidenham kolostorban, ahol csaknem fél évszázadot töltött – bár hivatalosan nem volt tagja a rendnek.

Sister Wendy élete során 25 könyvet írt, melyek az művészetről és a hitről szóltak. Nyíltan beszélt a meztelenség és az erotika szerepéről a művészetben, hangsúlyozva, hogy az emberi test a Teremtő dicsőségét tükrözi. Egyszerűsége, őszintesége és lelki mélysége tette őt azzá, aki volt: egy apáca, aki sosem vágyott hírnévre, mégis az egész világ szerette őt, írja a Mirror.