Minden gyermeknek jár a legjobb esély – A Pro Filii Alapítvány támogatja a daganatos gyermekek gyógyulását

esély
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 19:29
Pro Filii AlapítványDr Várkonyi Andrea
A Pro Filii adománya a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat orvosi eszközbeszerzését támogatta.

Megható pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik részt vettek a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben tartott eseményen, amit azért rendeztek, mert a Pro Filii Alapítvány 55 millió forintos adománya új fejezetet nyitott a magyar gyermekonkológiai ellátásfejlesztés terén. A jelentős támogatásnak köszönhetően a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat budapesti, pécsi és szegedi kezelőcentrumai új infúziós pumpa- és betegmonitorozó rendszerekkel bővítették orvosi eszközparkjukat. Ezzel újabb jelentős lépés történt a daganatos gyermekek gyógyításában.

2025.10.29
A kép a Pro Filii Alapítvány 55 millió forintos támogatásával, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat számára beszerzett orvosi műszerek hivatalos átadóján készült.
Fotó: Bors

A Pro Filii szívvel-lélekkel segít!

A Mészáros Csoport karitatív ügyeit koordináló Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Várkonyi Andrea az eseményen kiemelte: az egészségügyi, különösen a gyermekekre vonatkozó támogatások mindig fontos szerepet kaptak az alapítvány munkájában. A szervezet és Dr. Várkonyi Andrea személyesen is, szívvel-lélekkel azon dolgozik, hogy segítséget tudjanak nyújtani a szükséges területeken.

Hiszünk abban, hogy a legkiszolgáltatottabbak, a beteg gyermekek érdekében tett társadalmi felelősségvállalásunk példát mutat és maradandó értéket teremt.

– fogalmazott Dr. Várkonyi Andrea.

Amikor beteg gyermekekről van szó, nincs kérdés. Mindenki érzi, hogy segítenie kell. Számunkra ez a támogatás nem kötelesség, hanem szívügy.

Az alapítvány révén minden támogatás oda jut el, ahol a legnagyobb szükség van rá. A mostani adomány különösen indokolt volt, hiszen mindhárom központban bővítés és költözés zajlik.

„A társadalmi felelősségvállalás nem hangzatos szavakból, hanem kézzelfogható tettekből áll. Ezek a gépek, monitorok, infúziós pumpák életeket menthetnek – ennél nagyobb érték nincs” – tette hozzá Dr. Várkonyi Andrea.

Az eszközök ünnepélyes átadásán a hálózat orvosai és szakápolói személyesen és videóüzenetben köszönték meg az alapítvány támogatását. Mindnyájan kihangsúlyozták, hogy az új eszközök nemcsak a kezelések színvonalát, hanem a mindennapi munkát is biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik.

Fotó: Bors
A Mészáros Csoport karitatív ügyeit koordináló Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Várkonyi Andrea.
Fotó: Bors

Három város, egy közös cél: a gyógyulás

Az új eszközök reményt adnak azoknak a családoknak, akik a gyógyulás útján küzdenek a legkisebb hősökért.

„Szervezetünk alapvető célja már több mint 50 éve az, hogy a földrajzi távolságoktól függetlenül minden magyarországi gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a legmodernebb daganatterápiákban. A fejlesztéseinket és beruházásainkat azonban a jóérzésű emberek és támogatóink segítsége nélkül nem mindig tudnánk megvalósítani. A Pro Filii Alapítvány nagylelkű adománya egy fontos mérföldkő most a számunkra. Ez az adomány nemcsak tárgyi fejlesztés – ez egy szívből jövő üzenet, hogy nem vagytok egyedül!”

– mondta Dr. Kriván Gergely, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat elnöke és a Dél-pesti Centrumkórház Gyermek Csontvelő-transzplantációs Osztályának vezető főorvosa.

2025.10.29 A Pro Filii Alapítvány 55 millió forintos támogatásával, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat számára beszerzett orvosi műszerek hivatalos átadója Várkonyi Andrea Mészáros Lőrinc
Dr. Kriván Gergely, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat elnöke és a Dél-pesti Centrumkórház Gyermek Csontvelő-transzplantációs Osztályának vezető főorvosa.
Fotó: Bors

A hálózat nyolc központjában egységes elvek mentén zajlik az ellátás, így bármelyik kis beteg azonos eséllyel juthat a legkorszerűbb

terápiához. A szervezet működését azonban nemcsak az orvosi szakértelem, hanem az adományozók is segítik. A Pro Filii több éve támogatja a gyermekkórházakat, korábban például betegszállító autót adományoztak a Demeter Alapítványnak, amelynek szintén Dr. Kriván Gergely az elnöke.

A Dél-pesti Centrumkórházban évente 70–80 csontvelő-transzplantációt végeznek, nemcsak leukémiás, hanem genetikai és immunhiányos betegséggel küzdő gyerekeken is. A beavatkozás után a családok hónapokat töltenek a kórház közelében – számukra jelent menedéket a Főorvos által alapított Demeter Ház, amely 14 apartmant biztosít a gyógyuló gyermekeknek és szüleiknek.

Nagyon hálásak vagyunk a Pro Filii Alapítványnak. Az ilyen támogatások teszik lehetővé, hogy a gyerekek a legjobb körülmények között gyógyulhassanak 

– tette hozzá Dr. Kriván Gergely.

A Pro Filii az elmúlt években számos területen bizonyította elkötelezettségét a magyar családok és közösségek iránt. Most is bebizonyította: ha összefogásról, emberi jóságról és valódi segítségről van szó, nem ismer lehetetlent. A Borsnak adott nyilatkozatában Dr. Várkonyi Andrea az alapítvány terveibe is betekintést engedett:

Az alapítvány a jövőben is szeretné folytatni az egészségügyi intézmények támogatását. A célunk, hogy mindig a legnagyobb szükséget szenvedő intézményeket vagy szervezeteket tudjuk segíteni. És természetesen reméljük, hogy egyre többen kedvet kapnak ahhoz, hogy hasonlóan támogassák a gyermekek gyógyulását

 – zárta szavait a kuratóriumi elnök.

 

