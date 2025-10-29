Minden gyermeknek jár a legjobb esély – A Pro Filii Alapítvány támogatja a daganatos gyermekek gyógyulását

Megható pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik részt vettek a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben tartott eseményen, amit azért rendeztek, mert a Pro Filii Alapítvány 55 millió forintos adománya új fejezetet nyitott a magyar gyermekonkológiai ellátásfejlesztés terén. A jelentős támogatásnak köszönhetően a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat budapesti, pécsi és szegedi kezelőcentrumai új infúziós pumpa- és betegmonitorozó rendszerekkel bővítették orvosi eszközparkjukat. Ezzel újabb jelentős lépés történt a daganatos gyermekek gyógyításában.

A kép a Pro Filii Alapítvány 55 millió forintos támogatásával, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat számára beszerzett orvosi műszerek hivatalos átadóján készült.

Fotó: Bors

A Pro Filii szívvel-lélekkel segít!

A Mészáros Csoport karitatív ügyeit koordináló Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Várkonyi Andrea az eseményen kiemelte: az egészségügyi, különösen a gyermekekre vonatkozó támogatások mindig fontos szerepet kaptak az alapítvány munkájában. A szervezet és Dr. Várkonyi Andrea személyesen is, szívvel-lélekkel azon dolgozik, hogy segítséget tudjanak nyújtani a szükséges területeken.

Hiszünk abban, hogy a legkiszolgáltatottabbak, a beteg gyermekek érdekében tett társadalmi felelősségvállalásunk példát mutat és maradandó értéket teremt.

– fogalmazott Dr. Várkonyi Andrea.

Amikor beteg gyermekekről van szó, nincs kérdés. Mindenki érzi, hogy segítenie kell. Számunkra ez a támogatás nem kötelesség, hanem szívügy.

Az alapítvány révén minden támogatás oda jut el, ahol a legnagyobb szükség van rá. A mostani adomány különösen indokolt volt, hiszen mindhárom központban bővítés és költözés zajlik.

„A társadalmi felelősségvállalás nem hangzatos szavakból, hanem kézzelfogható tettekből áll. Ezek a gépek, monitorok, infúziós pumpák életeket menthetnek – ennél nagyobb érték nincs” – tette hozzá Dr. Várkonyi Andrea.

Az eszközök ünnepélyes átadásán a hálózat orvosai és szakápolói személyesen és videóüzenetben köszönték meg az alapítvány támogatását. Mindnyájan kihangsúlyozták, hogy az új eszközök nemcsak a kezelések színvonalát, hanem a mindennapi munkát is biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik.