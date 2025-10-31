Orbán Viktor: „Soli Deo Glori”

Október 31-én, azaz ma van a reformáció emléknapja, országszerte ünnepségeket tartanak a protestáns gyülekezetek. A reformáció emléknapján, október 31-én világszerte arról emlékeznek meg, hogy Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes, a reformáció elindítója a hagyomány szerint 1517-ben e napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. X. Leó pápa 1520-ban kiadott bullájában kiközösítette Luther Mártont, aki a pápai oklevelet nyilvánosan elégette, és kijelentette, hogy szakít a katolikus egyházzal. Az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a Kálvin János vezette irányzat a református felekezet alapja.

Fotó: Fischer Zoltán

Mint az ismert, Orbán Viktor miniszterelnök mélyen vallásos ember, így nem hagyta figyelmen kívül ezt a jeles napot sem. Facebook-oldalán különös felirat jelent meg, amely a következő volt: „Soli Deo Glori”. A soli Deo gloria latin kifejezés, jelentése: „egyedül Istené a dicsőség”. Ezzel köszöntötte Orbán Viktor a reformáció ünnepét.

Egyébként ez a sor az egyike az öt solának, melyek a reformátorok hittételének összegzésére szolgáltak a reformáció alatt. A kifejezés azt fejezi ki, hogy minden dicsőség egyedül Istennek jár, az emberek (pápa, szentek, Mária stb.) dicsőítésének kizárásával. Ezzel a reformáció elvetette a Mária-tiszteletet, a szentek és ereklyéik tiszteletét is.