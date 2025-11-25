Nagy volt a baj: Óriási tűz ütött ki Törökszentmiklóson

Kedd reggel óriási tűz ütött ki Törökszentmiklós egyik mellékutcájában, ahol egy szerszámok tárolására használt, körülbelül húsz négyzetméteres melléképület gyulladt ki. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek, a faépítmény pillanatok alatt teljes egészében égett. A hő és a füst a közvetlen közelben álló főépületre is átterjedt, amelynek széldeszkái szintén károsodtak.
A riasztást követően a szolnoki hivatásos tűzoltók és a törökszentmiklósi önkormányzati egység is a helyszínre vonult. A tűzoltók két vízsugár segítségével, valamint különböző kéziszerszámokkal vették fel a harcot a lángokkal. Gyors és összehangolt munkájuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen és nagyobb kárt okozzon a környéken, írja a SZOLJON.
A tűzeset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a melléképületekben gyakran tárolnak könnyen gyulladó anyagokat, amelyek jelentősen növelhetik egy esetleges tűz kockázatát és súlyosságát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.