Nagy volt a baj: Óriási tűz ütött ki Törökszentmiklóson

Kedd reggel óriási tűz ütött ki Törökszentmiklós egyik mellékutcájában, ahol egy szerszámok tárolására használt, körülbelül húsz négyzetméteres melléképület gyulladt ki. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek, a faépítmény pillanatok alatt teljes egészében égett. A hő és a füst a közvetlen közelben álló főépületre is átterjedt, amelynek széldeszkái szintén károsodtak.

A tűz Törökszentmiklóson sem ismert határokat.

Fotó: Unsplash

Tűz Törökszentmiklóson

A riasztást követően a szolnoki hivatásos tűzoltók és a törökszentmiklósi önkormányzati egység is a helyszínre vonult. A tűzoltók két vízsugár segítségével, valamint különböző kéziszerszámokkal vették fel a harcot a lángokkal. Gyors és összehangolt munkájuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen és nagyobb kárt okozzon a környéken, írja a SZOLJON.

A tűzeset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a melléképületekben gyakran tárolnak könnyen gyulladó anyagokat, amelyek jelentősen növelhetik egy esetleges tűz kockázatát és súlyosságát.