Pokollá változott Lajosmizse: öt település tűzoltói küzdenek a lángokkal

Tegnap éjfél előtt pár perccel közölte a katasztrófavédelem, hogy az M5-ös sztráda 64-es kilométerének közelében, egy tanyán csaptak fel a lángok. Bár a tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, a legújabb hírek szerint még mindig a lángokkal küzdenek.

Teljes egészében lángra kapott egy tároló, a tűzoltók még mindig a helyszínen vannak. (Képünk illusztráció)Fotó: Ripost

Még mindig küzdenek a lángokkal a tűzoltók

Kigyulladt és teljes terjedelmében égni kezdett egy fedett, de oldalról nyitott, vasszerkezetű, csarnok jellegű épület Lajosmizse és Örkény között. Az épületben a becslések szerint 1000-1500 szalmabála égett, emellett megsemmisült egy homlokrakodó, egy furgon és egy mezőgazdasági gép. A furgon üzemanyagtartálya is felrobbant, ami csak tovább táplálta a lángokat.

A tűzoltók először távolsági tűzoltással kezdtek el dolgozni, mert az épület nagy veszélyt jelentett. Mindeközben egy 50x100 méteres gabonatárolót is védtek a lángoktól.

A lajosmizsei önkormányzati, kecskeméti, dabasi, ceglédi, kiskunfélegyházi és fővárosi hivatásos egységeket, köztük több vízszállítót riasztottak a helyszínre. A rajok a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, két oldalról, 11 vízsugárral kezdték meg oltani a lángokat.

Hétfő hajnalra sikeresen körülhatárolták a tüzet, azonban a tároló még mindig teljes terjedelmében éget. A katasztrófavédelem legújabb hírei szerint 11:30 körül még mindig folyamatban voltak a munkálatok.