Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pokollá változott Lajosmizse: öt település tűzoltói küzdenek a lángokkal

tűzoltó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 13:52
tűzesetLajosmizseÖrkény
Hatalmas lángokkal küzdenek a tűzoltók, miután vasárnap éjfél előtt lángra kapott egy csarnokszerű épület. A legújabb hírek szerint még mindig folyamatban vannak a munkálatok a tűzeset helyszínén.

Tegnap éjfél előtt pár perccel közölte a katasztrófavédelem, hogy az M5-ös sztráda 64-es kilométerének közelében, egy tanyán csaptak fel a lángok. Bár a tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, a legújabb hírek szerint még mindig a lángokkal küzdenek.

Teljes egészében lángra kapott egy tároló, a tűzoltók még mindig a helyszínen vannak.
Teljes egészében lángra kapott egy tároló, a tűzoltók még mindig a helyszínen vannak. (Képünk illusztráció)Fotó: Ripost

Még mindig küzdenek a lángokkal a tűzoltók

Kigyulladt és teljes terjedelmében égni kezdett egy fedett, de oldalról nyitott, vasszerkezetű, csarnok jellegű épület Lajosmizse és Örkény között. Az épületben a becslések szerint 1000-1500 szalmabála égett, emellett megsemmisült egy homlokrakodó, egy furgon és egy mezőgazdasági gép. A furgon üzemanyagtartálya is felrobbant, ami csak tovább táplálta a lángokat.

A tűzoltók először távolsági tűzoltással kezdtek el dolgozni, mert az épület nagy veszélyt jelentett. Mindeközben egy 50x100 méteres gabonatárolót is védtek a lángoktól.

A lajosmizsei önkormányzati, kecskeméti, dabasi, ceglédi, kiskunfélegyházi és fővárosi hivatásos egységeket, köztük több vízszállítót riasztottak a helyszínre. A rajok a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, két oldalról, 11 vízsugárral kezdték meg oltani a lángokat.

Hétfő hajnalra sikeresen körülhatárolták a tüzet, azonban a tároló még mindig teljes terjedelmében éget. A katasztrófavédelem legújabb hírei szerint 11:30 körül még mindig folyamatban voltak a munkálatok.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu