"Hát ez van, lopok, lopok!" - Négy biciklit lopott sorozatban egy férfi Törökszentmiklóson

lopás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 17:05
rendőrségkerékpár
Egy 43 éves férfi sorozatban lopta a lelakatolt bicikliket Törökszentmiklóson. A rendőrök azonban gyorsan a nyomára bukkantak, így eladási tervét már nem tudta megvalósítani.

Egy 43 éves törökszentmiklósi férfi rövid idő alatt négy lezárt kerékpárt is ellopott a város különböző pontjairól. Bár tervei is voltak a biciklik eladására, a rendőrség gyorsan utolérte.

A rendőrség állította meg a férfi sorozatos bicikli lopását.
A rendőrség állította meg a férfi sorozatos bicikli lopását. Fotó:  Police.hu

Nem tudott leállni a sorozatos lopással

November 5-én egy 55 ezer forint értékű, lakattal lezárt bringát vitt el, néhány nappal korábban pedig a vasútállomás kerékpártárolójából tűnt el egy 60 ezret érő bicikli. A nyomozók kamerafelvételeket elemeztek és gyors adatgyűjtés után beazonosították a tolvajt. Kiderült, hogy október 23-án is két kerékpárt vitt magával: egy 360 ezer forintos elektromos biciklit, majd délután egy másik, 40 ezer forint értékű kétkerekűt egy élelmiszerbolt elől.

A férfit elfogták és lakásán tartott kutatás során mind a négy lopott kerékpár előkerült. A gyanúsított elmondta kihallgatása során, hogy a terve az volt, hogy átfesti a bicikliket, hogy később eladhassa őket. A kihallgatáskor még egy önvallomást is tett:

Hát ez van, lopok, lopok!

A rendőrök őrizetbe vették, majd a bíróság letartóztatta - közölte a rendőrség.

 

