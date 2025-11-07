"Hát ez van, lopok, lopok!" - Négy biciklit lopott sorozatban egy férfi Törökszentmiklóson

Egy 43 éves törökszentmiklósi férfi rövid idő alatt négy lezárt kerékpárt is ellopott a város különböző pontjairól. Bár tervei is voltak a biciklik eladására, a rendőrség gyorsan utolérte.
November 5-én egy 55 ezer forint értékű, lakattal lezárt bringát vitt el, néhány nappal korábban pedig a vasútállomás kerékpártárolójából tűnt el egy 60 ezret érő bicikli. A nyomozók kamerafelvételeket elemeztek és gyors adatgyűjtés után beazonosították a tolvajt. Kiderült, hogy október 23-án is két kerékpárt vitt magával: egy 360 ezer forintos elektromos biciklit, majd délután egy másik, 40 ezer forint értékű kétkerekűt egy élelmiszerbolt elől.
A férfit elfogták és lakásán tartott kutatás során mind a négy lopott kerékpár előkerült. A gyanúsított elmondta kihallgatása során, hogy a terve az volt, hogy átfesti a bicikliket, hogy később eladhassa őket. A kihallgatáskor még egy önvallomást is tett:
Hát ez van, lopok, lopok!
A rendőrök őrizetbe vették, majd a bíróság letartóztatta - közölte a rendőrség.
