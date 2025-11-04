"Kiderült a titok, a barátnőmnek és a férjemnek gyereke született"

Online, névtelenül osztotta meg történetét az az elkeseredett nő, aki 16 éves titokra jött rá férjével és gyermekkori legjobb barátnőjével kapcsoltban. Redditen ugyanis arról számolt be, hogy rájött, a két személy között viszony volt, amiből gyermek is született. Habár erről kézzel fogható bizonyítéka nincs, elmondása szerint meggyőző jelek vannak rá, többet között az elképesztő hasonlóság a lány és férje között.

Elképesztő titokra derülhetett fény

Bejegyzésben elmondta, hogy ott volt a szülőszobában, amikor a barátnője világra hozta a kislányát. A barátnője akkor azt mondta, örökbe adja a babát, mert nem áll készen az anyaságra. Ám 16 évvel később a lány felkereste őt, és anya–lánya kapcsolat alakult ki közöttük. Amikor azonban a barátnője megmutatta neki a tinédzser lány fényképét, a nő sokkot kapott: a lány pontosan úgy nézett ki, mint a férje női kiadása. A Reddites ekkor szembesítette barátnőjét, aki beismerte, hogy valóban lefeküdt a férjével, amikor a házaspár még együtt volt, de váltig állította, hogy a gyermek nem az övé.

Azóta eltelt kilenc év. A lány, most már fiatal nő, folyton felbukkan a Facebookon, mint ismerősnek ajánlott személy. Kíváncsiságból rákattintottam a profiljára, és a jelenlegi képet nézve, mintha a volt férjem női változatát látnám. Még a fiamra is hasonlít, akit a volt férjemmel közösen nevelünk. Ráadásul ugyanannyi idősek. Érdekes, nem?

- írta hozzátéve, ex-férjével nem egykori barátnője lánya miatt váltak el és jól kijönnek egymással, azonban abban biztos, a lány egykori párja lánya, akinek létezéséről talán még exe sem tud, írja a Mirror.