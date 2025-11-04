Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
"Kiderült a titok, a barátnőmnek és a férjemnek gyereke született"

titok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 15:30
gyerekférj
Úgy véli, a gyerek a férje kiköpött mása.
B. V.
A szerző cikkei

Online, névtelenül osztotta meg történetét az az elkeseredett nő, aki 16 éves titokra jött rá férjével és gyermekkori legjobb barátnőjével kapcsoltban. Redditen ugyanis arról számolt be, hogy rájött, a két személy között viszony volt, amiből gyermek is született. Habár erről kézzel fogható bizonyítéka nincs, elmondása szerint meggyőző jelek vannak rá, többet között az elképesztő hasonlóság a lány és férje között. 

25 éves titokra jött rá.
Évtizedes éves titokra jött rá. Fotó: Nicoleta Ionescu /  Shutterstock 

 

Elképesztő titokra derülhetett fény

Bejegyzésben elmondta, hogy ott volt a szülőszobában, amikor a barátnője világra hozta a kislányát. A barátnője akkor azt mondta, örökbe adja a babát, mert nem áll készen az anyaságra. Ám 16 évvel később a lány felkereste őt, és anya–lánya kapcsolat alakult ki közöttük. Amikor azonban a barátnője megmutatta neki a tinédzser lány fényképét, a nő sokkot kapott: a lány pontosan úgy nézett ki, mint a férje női kiadása. A Reddites ekkor szembesítette barátnőjét, aki beismerte, hogy valóban lefeküdt a férjével, amikor a házaspár még együtt volt, de váltig állította, hogy a gyermek nem az övé.

Azóta eltelt kilenc év. A lány, most már fiatal nő, folyton felbukkan a Facebookon, mint ismerősnek ajánlott személy. Kíváncsiságból rákattintottam a profiljára, és a jelenlegi képet nézve, mintha a volt férjem női változatát látnám. Még a fiamra is hasonlít, akit a volt férjemmel közösen nevelünk. Ráadásul ugyanannyi idősek. Érdekes, nem?

 - írta hozzátéve, ex-férjével nem egykori barátnője lánya miatt váltak el és jól kijönnek egymással, azonban abban biztos, a lány egykori párja lánya, akinek létezéséről talán még exe sem tud, írja a Mirror.

 

