Belenézett a postaládába egy nő: álmában sem számított arra, amit ott talált!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 15:00
A történtek után az internethez fordult segítségért. A nőnek jelenleg fogalma sincs, mihez kezdjen a felfedezéssel.
Manapság a legtöbb számlát már elektronikus formában is megkaphatjuk, ennek ellenére sokan továbbra is ragaszkodnak a papíralapú formátumhoz, ahogy hirdetéseket is rendszeresen bedobnak a postaládákba. Jóval örömtelibb az, amikor az ünnepek környékén képeslapot találunk a levélszekrényben egy családtagtól, baráttól vagy ismerőstől. Egy nő azonban egy napon olyasmit fedezett fel a postaládájában, amire talán álmában sem számított.

Postaláda, levélszekrény
Álmában sem számított arra a nő, amit a postaládájában talált / Fotó: Brian Patrick Tagalog /  Unsplash (Illusztráció)

Döbbenetes, mi lapult a nő postaládájában

Az illető Redditen osztotta meg, hogy valaki 100 dollárt (körülbelül 33 ezer forint) rakott be készpénzben a postaládájába, anélkül, hogy jelezte volna, ki ő, vagy hogy miért hagyta ott.

Vasárnap a férjem egy idő után először ellenőrizte a postaládánkat (ami a házunkhoz tartozik), és két 50 dolláros bankjegyet talált ott. Se boríték, se cetli, semmi

- árulta el a bejegyzésében a nő, kiemelve, hogy jelenleg jó anyagi körülmények közt élnek, és nevelik a két gyermeküket: mindkettőjüknek stabil állása van, így nem valószínű, hogy egy jószívű ismerős szerette volna kisegíteni őket.

Üzenetet küldtünk a közeli barátainknak és családtagjainknak, de mindenki tagadta, hogy ők tették volna oda. Kitettem egy posztot egy helyi Facebook-csoportban is, hogy megkérdezzem, hiányzik-e valakinek egy bizonyos összeg. Sok segítőkész hozzászólás érkezett, de semmi nyom, senki sem próbálta meg azt állítani, hogy az övé. Ezután arra gondoltam, talán valami Facebook Marketplace-kavarodásról lehet szó (például valaki rossz postaládában hagyta a fizetést, miután átvett egy csomagot a szomszédjától), de ellenőriztük, és ezt is kizártuk. Szóval most tanácstalan vagyok

- jelentette ki a posztoló, majd megkérdezte a többi felhasználótól, most mihez kezdjen: tartsa meg? Nyomozzon tovább? Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben?

A Reddit-felhasználók közül többen is úgy vélték, mivel a nő postaládájában hagyták, onnantól kezdve ő a pénz jogos tulajdonosa, így költse el nyugodtan, amire csak szeretné. Hozzátették, ha ennek ellenére sem tiszta a lelkiismerete, felajánlhatja jótékony célokra is. Mások eközben azt javasolták, hogy vigyék el a pénzt egy bankba, hogy ellenőrizzék, nem hamis-e, mielőtt döntenének a sorsáról – írja a Mirror.

$100 cash left in mailbox anonymously, no envelope or note. What do I do?
byu/Working-Leg-4233 inAdvice

 

