A 11 éves Noah, öt életet mentett meg a halálával: „A fiuk megmentette az életem”

Amikor Greer Underwood a múlt hónapban az oltárhoz lépett, hogy feleségül menjen Peyton Cash-hez. A vendégek között két különleges ember, Wil és Rhena Worthington mellett haladt el, akiknek az életét köszönheti. A házaspár kisfia a halálával életet mentett, pontosabban öt embernek adott egy új lehetőséget.

Noah életet mentett, ennek köszönhetően Greer Underwood férjhez mehetett / Fotó: Forrás: Freepik.com

A Worthington család ugyan nem áll vérrokonságban Greer Underwooddal, de ugyanolyan erős kötelék köti össze őket. Elhunyt fiúk, Noah szíve Greer mellkasában dobog.

2011. május 8-án, anyák napján Greer Underwood életmentő szívátültetést kapott a 11 éves Noah-tól, néhány nappal azután, hogy egy tragikus autóbaleset következtében agyhalott lett. Az akkor kilencéves Greer-nél kardiomiopátiát diagnosztizáltak, ami a szívizom egy betegsége.

Azt mondták nekünk, hogy Noah valószínűleg nem fogja túlélni. Megkérdezték, hogy szeretnénk-e, ha Noah szervdonor lenne, én pedig nagyon dühös lettem, és nemet mondtam

- idézi Noah apukáját a People.

Öt életet mentett Noah, mint szervdonor

Ezután egy különös érzés futott át az apukán, melyről úgy hitte Noah-tól származik, aki mintha azt üzente volna neki: ne szüljön egy tragédia egy újabb tragédiát. Ezután visszahívták a szülők az orvosokat és beleegyeztek Noah szerveinek eladományozásába.

Noah egy atletikus és vidám tinédzser volt, aki imádott futni. Szerveivel öt életet mentett meg, köztük Greer-ét is. Greer akkoriból nem sokra emlékszik, csak arra, hogy szüksége volt egy szervre és élete Isten kezében volt. Gyermekként nem tudhatta, hogy életmentő műtétjére akkor kerül sor, mikor egy másik család elveszítette a gyermekét.

Hónapokkal azután, hogy Greer átesett a transzplantációs beavatkozáson, családja kapcsolatba tudott lépni a Worthington családdal. Noah szíve megható módon összehozta a két családot.

Több, mint 14 évvel később olyan kötelék alakult ki közöttük, hogy Greer meghívta a szülőket az esküvőjére.

Ez volt a legkevesebb, amit tehettem. A fiuk megmentette az életem.

A Worthington család kiemelt helyen egy sorban Greer édesanyjával, Dawn Woodall-al foglalt helyet. A közönség soraiban ült a műtétet végző orvos, Dr. James Kirklin is.

Látni Greert egészségesen és boldogan, ahogy végigmegy a folyosón, büszkévé tesz minket Noah-ra

- mondta Rhena, Noah édesanyja.