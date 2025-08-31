"Nem száguldozott, hanem rosszul lett" – motorozás közben kapott infarktust a családapa, tucatnyian gyászolják Palit

Csupán egy nyugodt, barátai túrázásnak indult, azonban tragédiába torkollott három jó barát szombati (augusztus 30.) motorozása Nyíregyházán. Úgy tudjuk, hogy a három férfi a nyár utolsó napjait kihasználva indult útnak, azonban a Simai úton járva megtörtént a tragédia: egyikük egy kanyarban lesodródott az útról, majd az árokba csapódott. A motoros életét már nem lehetett megmenteni.
A férfihez azonnal segítséget hívtak, a mentősök pedig hamar a helyszínre értek, de már hiába: már csak az 50 év körüli férfi halálát tudták megállapítani. Információink szerint ő ment leghátul, barátai pedig arra eszméltek, hogy az árokban fekszik. A történtek után a helyszínen zokogtak, később pedig a családtagjaik is odasiettek, ahol együtt gyászolták az elhunytat. Egyikük lánya a Szonnak elmondta: biztos benne, hogy a férfiak nem száguldoztak:
A szokásos motorozásra indultak, egymás után gurultak az aszfalton. Nem szoktak száguldozni, hiszen nekik nem erről szól a motorozás...
– mondta szomorúan. Egy rutinos helyi motoros is megerősítette: elmondta, hogy az a járgány, amivel a férfiak hajtottak, nem a vad repesztésre való:
"Ez a motor nem arra van, hogy gyorsulgassanak vele. Ez a járgány arra van, hogy túrázzanak, élvezzék az utat és nyugodtan hajtsanak. Azok használják, akik nem száguldozni akarnak, hanem élvezik a motorozás szeretetét" – erősítette meg a Borsnak egy helyi motoros.
A Bors úgy tudja, hogy a balesetnek valóban nem volt köze a tempóhoz: információink szerint a férfi motorozás közben kapott szívinfarktust, így nem kizárt, hogy nem is az árokba borulás, hanem a szívroham okozta a halálát.
A környék és a motorosközösség is összetört a tragédia után, ugyanis többen is ismerték a motorbaleset áldozatát, Pált. Mint mondták, a családapa tényleg nem robogott esztelenül, sőt évtizedes rutinnal a háta mögött, magáért, a motorozás szeretetéért ruccant ki a barátaival. A férfit most nagyon sokan gyászolják, értetlenül és döbbenten állnak a halála előtt. Ők ugyanis úgy tudták: a férfi egészsége rendben van. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.
