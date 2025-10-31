Megszólalt Szita Bence édesanyja a Borsnak – ma is a tragédia árnyékában él

Tizenhárom évvel ezelőtt az egész országot megrázta Szita Bence meggyilkolása: a kisfiú holttestét a Sántosi erdőben találták meg, mostohaanyja féltékenységből ölette meg. Az idő nem gyógyítja a sebeket: Szita Szilvia, Bence édesanyja a mai napig a tragédia árnyékában él, és súlyos megélhetési gondokkal küzd.
Szita Szilvia megtörten mesélt arról, hogy az évnek ez az időszaka különösen megviseli.
Nagyon-nagyon megvisel ez az időszak mindig. Augusztusban van a névnapja, szeptemberben a szülinapja. Október, tegnap volt a brutális tragédia. Hamarosan pedig itt a halottak napja
– mondta elcsukló hangon.
A tragédia óta Szilvia egészsége is megromlott, számos betegséggel küzd:
Pszichológiai problémák, epilepszia, agysorvadás gyanúja. Eltörött a csigolyám, vállam törött el az epilepsziától, mire rájöttek, hogy mi. Agysorvadás, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen Alzheimeres gyanús vagyok. Úgyhogy minden évben ilyen memória tesztre kell mennem. Akkor COPD-s lettem. Súlyos tüdőbetegség
– sorolta a betegségeit.
Két évig nem tudott dolgozni fia halála után, majd konyhai munkát vállalt napi bejelentéssel, 14-17 órákat dolgozott. Jelenleg hat órában, megváltozott munkaképességűeknél dolgozik, és egyedül él albérletben. Leszázalékolták, fizetést ugyan kap, 120.000 forintot, de rokkantnyugdíjat nem.
Szilviának semmi segítsége nincsen. Lánya Németországba költözött, 79 éves édesanyja súlyos beteg, tíz éve ki sem teszi a lábát a házból. A kétségbeesett édesanya most az emberek segítségét kéri, hogy valahogy talpon maradhasson a mindennapokban.
