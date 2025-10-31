Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Megszólalt Szita Bence édesanyja a Borsnak – ma is a tragédia árnyékában él

Szita Szilvia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 03:00
Szívszorító történet látott napvilágot. Szita Bence édesanyja, Szilvia a mai napig a 13 évvel ezelőtti tragédia árnyékában él. A kisfiú brutális meggyilkolása után az édesanya egészsége megromlott, megélhetési gondokkal küzd, és most az emberek segítségét kéri, hogy talpon maradhasson.

Tizenhárom évvel ezelőtt az egész országot megrázta Szita Bence meggyilkolása: a kisfiú holttestét a Sántosi erdőben találták meg, mostohaanyja féltékenységből ölette meg. Az idő nem gyógyítja a sebeket: Szita Szilvia, Bence édesanyja a mai napig a tragédia árnyékában él, és súlyos megélhetési gondokkal küzd.

Szita Szilvia a mai napig nem tudja feldolgozni kisfia gyilkosságát. Szita Bence 11 éves volt, amikor 2012-ben meggyilkolták
Szita Szilvia a mai napig nem tudja feldolgozni kisfia gyilkosságát. Szita Bence 11 éves volt, amikor 2012-ben meggyilkolták

Szita Szilvia: A gyász sosem múlik el

Szita Szilvia megtörten mesélt arról, hogy az évnek ez az időszaka különösen megviseli. 

Nagyon-nagyon megvisel ez az időszak mindig. Augusztusban van a névnapja, szeptemberben a szülinapja. Október, tegnap volt a brutális tragédia. Hamarosan pedig itt a halottak napja

– mondta elcsukló hangon.

Szita Szilviának a Szita Bence-gyilkosság óta megromlott az egészsége, rengeteg betegséggel küzd Fotó: Facebook

Betegségekkel küzd Szita Bence édesanyja

A tragédia óta Szilvia egészsége is megromlott, számos betegséggel küzd:

Pszichológiai problémák, epilepszia, agysorvadás gyanúja. Eltörött a csigolyám, vállam törött el az epilepsziától, mire rájöttek, hogy mi. Agysorvadás, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen Alzheimeres gyanús vagyok. Úgyhogy minden évben ilyen memória tesztre kell mennem. Akkor COPD-s lettem. Súlyos tüdőbetegség

– sorolta a betegségeit.

Két évig nem tudott dolgozni fia halála után, majd konyhai munkát vállalt napi bejelentéssel, 14-17 órákat dolgozott. Jelenleg hat órában, megváltozott munkaképességűeknél dolgozik, és egyedül él albérletben. Leszázalékolták, fizetést ugyan kap, 120.000 forintot, de rokkantnyugdíjat nem.

Egyedül maradt a bajban

Szilviának semmi segítsége nincsen. Lánya Németországba költözött, 79 éves édesanyja súlyos beteg, tíz éve ki sem teszi a lábát a házból. A kétségbeesett édesanya most az emberek segítségét kéri, hogy valahogy talpon maradhasson a mindennapokban.

 

 

