Poytognak a könnyek, zokogva búcsúzott a gyászoló Djokovics – videó

Előbb a nehezen megszületett győzelem okozta boldogság, aztán percek múltán a szívét tépő gyász miatt kitörő könnyek: igazi érzelmi hullámvasút várt Novak Djokovicsra az athéni tenisztorna második fordulójában, a chilei Alejandro Tabilo elleni meccsén. A 7:6, 6:1-es siker volt a szerb klasszis első sikere a mumusa ellen, aki idén Monte-Carlóban, tavaly pedig Rómában győzte le őt Mesterversenyen. Minden idők legsikeresebb (24-szeres Grand Slam-győztes) teniszezője mégsem örömkönnyeket hullajtott a párharcukban első győztes meccse után.
A szervezők egy rövidfilmet vetítettek le a kijelzőn Djokovics hajdani mentoráról és edzőjéről, Niki Pilicről, aki nemrég 86 évesen halt meg. A 60-as, 70-es évek jugoszláv (horvát nemzetiségű) teniszsztárja a visszavonulása után Németországban telepedett le.
Djokovics a délszláv háborúk idején, 1999-től, 12 éves korától az ő Münchenhez közeli bentlakásos akadémiáján nevelkedett, ahol a szakember különleges ötletekkel – többek között falnak ütött szervákkal és a csuklóját erősítő gumiszalagokkal – fejlesztette a képességeit. Később, 2010-ben Pilic tanácsadóként vette ki a részét az akkor már világklasszis tanítványára építő szerb válogatott Davis Kupa-győzelméből (korábban a németeket háromszor, a horvátokat egyszer kapitányként vezette hasonló sikerre).
A Pilicről szóló megható videó láttán Djokovics képtelen volt visszafogni az érzelmeit, sírva beszélt egykori felfedezőjéről:
Sajnálom, de Niki több volt számomra pusztán egy mentornál és edzőnél. A családom részének tekintettem, aki oly sokat segített nekem és az öcséimnek. Nélküle biztosan nem lennék az, aki ma vagyok
– mondta Pilicről többek között Djokovic, és arra kérte a közönséget, hogy tapssal tisztelegjelenek a legendás szakember emléke előtt.
