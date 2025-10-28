Borzalmas hírt közöltek, gyászolnak a mentők: Elvesztették bajtársukat

Mély megrendüléssel búcsúztak kedden a mentők az Országos Mentőszolgálat egyik legmegbecsültebb tagjától, Szabó Istvántól, aki több mint négy évtizedet töltött az életmentés szolgálatában. A kiváló mentőápoló és mentésirányító 2025. október 22-én hunyt el, hirtelen fellépő betegség következtében, alig a nyugdíjazása előtt.
A Mentőszolgálat közösségi oldalán megható sorokkal búcsúzott tőle:
Mindig voltak és vannak emberek, akik nem harsány jelenléttel, nem látványos gesztusokkal, hanem megbízható súllyal vesznek részt a világ működtetésében. Szabó István bajtárs ilyen ember volt. Elég volt a reggeli bejelentkezése az éterben, és a bajtársak már tudták: ma rend lesz.
Szabó István pályája 1979 júliusában kezdődött, amikor belépett az Országos Mentőszolgálat kötelékébe. Életét a hivatásnak és a bajbajutottak segítésének szentelte. Három gyermeke született, miközben szolgálata során a Dabasi, majd a Monori Mentőállomáson dolgozott mentőápolóként.
Elhivatottsága és embersége miatt hamar főápolóvá nevezték ki, de kollégái szerint minden beosztás mögött elsősorban az ember maradt: megbízható, nyugodt, és mindig tudta, mit kell tenni a legnehezebb pillanatokban is.
2016-tól kérésére mentésirányítóként, majd mentésvezetőként dolgozott a Központi Irányítócsoportban. Munkatársai „Monorinak”, a kivonulók pedig egyszerűen csak „Pistának” hívták.
A szigorú hang mögött ott volt a végtelen türelem és az a fanyar humor, amit csak azok birtokolnak, akik már mindent láttak
– írta róla a Mentőszolgálat.
Szabó István a nyugdíj küszöbén állt, szerettei és a családi gazdaság várták haza, de a sors nem adott több időt.
Amit ránk hagyott, azt nem viheti el az idő: a pontos döntések, a jó pillanatban elmondott mondatok, az emberi jelenlét, ami hiteles példakép marad mindannyiunknak
– zárta sorait a gyászoló közösség.
Az Országos Mentőszolgálat és bajtársai osztoznak a család fájdalmában, és örökre őrzik Szabó István emlékét, aki négy évtizeden át volt az élet szolgálatában – csendesen, de rendíthetetlenül.
