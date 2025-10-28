BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Borzalmas hírt közöltek, gyászolnak a mentők: Elvesztették bajtársukat

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 12:08
Országos Menőszolgálathalál
Tragédia történt. Gyászolnak a mentők.

Mély megrendüléssel búcsúztak kedden a mentők az Országos Mentőszolgálat egyik legmegbecsültebb tagjától, Szabó Istvántól, aki több mint négy évtizedet töltött az életmentés szolgálatában. A kiváló mentőápoló és mentésirányító 2025. október 22-én hunyt el, hirtelen fellépő betegség következtében, alig a nyugdíjazása előtt.

mentők
A mentők megrendültek Szabó István halálán.
Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Gyászol a mentők közössége

A Mentőszolgálat közösségi oldalán megható sorokkal búcsúzott tőle:

Mindig voltak és vannak emberek, akik nem harsány jelenléttel, nem látványos gesztusokkal, hanem megbízható súllyal vesznek részt a világ működtetésében. Szabó István bajtárs ilyen ember volt. Elég volt a reggeli bejelentkezése az éterben, és a bajtársak már tudták: ma rend lesz.

Szabó István pályája 1979 júliusában kezdődött, amikor belépett az Országos Mentőszolgálat kötelékébe. Életét a hivatásnak és a bajbajutottak segítésének szentelte. Három gyermeke született, miközben szolgálata során a Dabasi, majd a Monori Mentőállomáson dolgozott mentőápolóként.

Elhivatottsága és embersége miatt hamar főápolóvá nevezték ki, de kollégái szerint minden beosztás mögött elsősorban az ember maradt: megbízható, nyugodt, és mindig tudta, mit kell tenni a legnehezebb pillanatokban is.

2016-tól kérésére mentésirányítóként, majd mentésvezetőként dolgozott a Központi Irányítócsoportban. Munkatársai „Monorinak”, a kivonulók pedig egyszerűen csak „Pistának” hívták.

A szigorú hang mögött ott volt a végtelen türelem és az a fanyar humor, amit csak azok birtokolnak, akik már mindent láttak

– írta róla a Mentőszolgálat.

Szabó István a nyugdíj küszöbén állt, szerettei és a családi gazdaság várták haza, de a sors nem adott több időt.

Amit ránk hagyott, azt nem viheti el az idő: a pontos döntések, a jó pillanatban elmondott mondatok, az emberi jelenlét, ami hiteles példakép marad mindannyiunknak

– zárta sorait a gyászoló közösség.

Az Országos Mentőszolgálat és bajtársai osztoznak a család fájdalmában, és örökre őrzik Szabó István emlékét, aki négy évtizeden át volt az élet szolgálatában – csendesen, de rendíthetetlenül.

 

