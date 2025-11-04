Mentőhelikopter szállt le a főúton: egy ember a roncsok közé szorult, ezekben a percekben zajlik az életmentés

Lesodródott az úttestről és az oldalára borult egy személyautó a 62-es főúton, Perkáta közelében, a 15. és a 16. kilométer között.

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Egy ember nem tudott kiszállni a járműből. Őt feszítővágóval szabadítják ki a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók.

A műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat - írja a katasztrófavédelem.