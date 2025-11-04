Mentőhelikopter szállt le a főúton: egy ember a roncsok közé szorult, ezekben a percekben zajlik az életmentés

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 14:06
Perkáta közelében akadályozza a forgalmat a baleset.
N.T.
A szerző cikkei

Lesodródott az úttestről és az oldalára borult egy személyautó a 62-es főúton, Perkáta közelében, a 15. és a 16. kilométer között. 

SZAK5427
Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Egy ember nem tudott kiszállni a járműből. Őt feszítővágóval szabadítják ki a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók. 

A műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat - írja a katasztrófavédelem

