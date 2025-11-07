Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Teljesen elvesztette a fejét: rátámadt a mentősökre egy ittas nő Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 14:36
Egy hétköznapi mentésből pillanatok alatt káosz lett Budapesten, amikor egy ittas nő a segítségére siető mentősökre támadt. A helyzet végül csak rendőri közbeavatkozással oldódott meg.

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán számolt be arról a rendkívüli esetről, amikor a napokban Budapesten egy földön fekvő, eszméletlennek hitt nőhöz riasztották a mentőket, ám a segítségnyújtást nem igazán fogadta jól a bajbajutott.

Mentősöket támadott meg egy ittas nő.
Mentősöket támadott meg egy ittas nő. (Képünk illusztráció)

Ököllel ütötte meg az ittas nő a mentőst

A mentősök a riasztást követően azonnal a helyszínre siettek, ahol egy 30 év körüli, erősen ittas nőt találtak, akinek kisebb sérülései is voltak. Bár az életmentők segíteni próbáltak rajta, a nő, miután magához tért, fenyegetni és szidni kezdte őket, majd egyre agresszívabb lett.

Amikor a mentők rendőri segítséget kértek, a nő dührohamot kapott, és ököllel homlokon ütötte az egyik mentőápolót. A mentősök végül beszálltak az mentőautóba, amíg a rendőrök megérkeztek, azonban a nő nem adta fel, és elkezdte a járművet ütni. Szerencsére a szakemberek sikeresen elhagyták a helyszínt és rendőrökkel tértek vissza, akik megfékezték a dühöngő nőt.

A beteget rendőri kísérettel, stabil állapotban szállították kórházba, a mentőstisztek pedig vallomást tettek az esetről a rendőrkapitányságon - írta a Tények.

 

