Teljesen elvesztette a fejét: rátámadt a mentősökre egy ittas nő Budapesten

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán számolt be arról a rendkívüli esetről, amikor a napokban Budapesten egy földön fekvő, eszméletlennek hitt nőhöz riasztották a mentőket, ám a segítségnyújtást nem igazán fogadta jól a bajbajutott.

Mentősöket támadott meg egy ittas nő. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

Ököllel ütötte meg az ittas nő a mentőst

A mentősök a riasztást követően azonnal a helyszínre siettek, ahol egy 30 év körüli, erősen ittas nőt találtak, akinek kisebb sérülései is voltak. Bár az életmentők segíteni próbáltak rajta, a nő, miután magához tért, fenyegetni és szidni kezdte őket, majd egyre agresszívabb lett.

Amikor a mentők rendőri segítséget kértek, a nő dührohamot kapott, és ököllel homlokon ütötte az egyik mentőápolót. A mentősök végül beszálltak az mentőautóba, amíg a rendőrök megérkeztek, azonban a nő nem adta fel, és elkezdte a járművet ütni. Szerencsére a szakemberek sikeresen elhagyták a helyszínt és rendőrökkel tértek vissza, akik megfékezték a dühöngő nőt.

A beteget rendőri kísérettel, stabil állapotban szállították kórházba, a mentőstisztek pedig vallomást tettek az esetről a rendőrkapitányságon - írta a Tények.