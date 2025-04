"Folytatódik a sokkoló rémálom" - ezt mondta a Budapesten meggyilkolt Mackenzie Michalski édesanyja

Már több mint öt hónapja annak, hogy egész Budapest összefogott egy eltűnt amerikai turistáért, Mackenzie Michalskiért. Ismeretes, a 31 éves ápolónő novemberben érkezett Budapestre barátnőjével. Az amerikai turista imádta a magyar fővárost, többször is járt már itt korábban, most is még maradt pár napot, miután barátnője elutazott. Ezután viszont nyomtalanul eltűnt. Bár az egész ország mindent megtett azért, hogy megtalálják, minden remény elveszett, amikor két nappal később kiderült: Kenziet meggyilkolták.

Mackenzie Michalskit öt hónapja gyászolja a családja / Fotó: Facebook

Öt hónapja hunyt el Mackenzie Michalski

Kiderült, hogy eltűnése napján Kenzie egy szórakozóhelyen ismerkedett meg azzal az ír férfivel, aki a gyanú szerint később a halálát is okozta. A páros ugyanis éjjel az ír férfi lakásán kötött ki, ahol a rendőrség szerint közeli kapcsolatba kerültek. A férfi ezután végzett Kenzievel, majd holttestét egy bőröndbe tette és a Balaton közelében elrejtette.

Bár az ír férfit a történtek után elfogták és letartóztatták, a család gyásza nem enyhült: hónapról hónapra át kell élniük szeretett rokonuk elvesztésének fájdalmát. Így történt ez most is, Kenzie halálának ötödik hónapforduján is, amikor Mackenzie édesanyja, Jill szívszorító sorokkal emlékezett meg imádott lányáról:

Tegnap volt 5 hónapja. Naponta folytatódik a sokkoló, érthetetlen rémálom

- írta összetörten posztjában Jill Burek Michalski, Kenzie anyukája.

Még mindig olyan fájdalmasan nyersnek és hihetetlennek tűnik, mint kezdetben. Megosztom Kenzie öt kedvenc fotóját, bár több mint ötszázat oszthatnék meg. És hálás vagyok mindegyikért, hálás vagyok minden egyes emlékért, amit felidézhetek

- tette hozzá a gyászoló édesanya.

Az ír férfi a történtek óta egy magyar börtönben ül, egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsa / Fotó: police.hu

A család mindent megtesz azért, hogy ápolja Kenzie emlékét: januárban egy megható szertartás keretében még születésnapját is megtartották. Az eseményre százak érkeztek, köztük még olyan ismeretlenek is, akiket megérintett Kenzie története és a család mélységes gyásza.

Azt egyelőre még nem tudni, mi lesz a sorsa a Kenzie meggyilkolásával gyanúsított ír férfinek. Ő jelenleg is egy magyar büntetés-végrehajtási intézetben vár a sorsára.