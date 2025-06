/"Örökké szeretni foglak" - Szívszorító, mit üzent a Budapesten meggyilkolt Mackenzie Michalski édesanyja

Mint arról a Bors is többször írt, tavaly novemberben az egész országot megrázta annak a tragikus sorsú amerikai turistának az esete, akivel Budapesten végzett egy ír férfi. Ismeretes, Mackenzie Michalski imádta a magyar fővárost, az amerikai lány többször is járt már Budapesten. Így tett novemberben is, amikor szórakozni és pihenni érkezett hozzánk. Egyik este több szórakozóhelyet is felkeresett, ahonnan még vidám képeket is küldött barátainak - ezután viszont nyomtalanul eltűnt.

Mackenzie Michalski édesanyja nem hagyja, hogy lánya emléke feledésbe merüljön Fotó: Facebook

Minden hónapban üzen lányának Mackenzie Michalski anyukája

Kenziet nem csak a magyar rendőrök, de civilek százai is keresték, mígnem fény derült a hátborzongató igazságra: a fiatal ápolónő az egyik helyen összeismerkedett a 37 éves írrel, akivel közeli kapcsolatba kerültek.

Kenzie ezért felment a férfi bérelt lakásába, ahol először intim viszonyba kerültek, majd a férfi végzett a nővel, végül pedig a testét egy bőröndbe rejtette és egy Balaton környéki helyre furikázott vele.

Bár hamarosan elfogták a haláláért felelős írt, ő állítja: nem történt gyilkosság, Mackenzie halálát szerinte egy eldurvult szexuális játék okozta. Kenzie családja viszont korántsem így gondolja:

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a lányunk halála - az ellenkező állítások ellenére - sem volt véletlen. Szándékos és erőszakos gyilkosság volt

- szögezte le az eset után a nő édesanyja, Jill.

A családja azóta is mélyen gyászol, azonban emellett mindent megtesznek azért, hogy szerettük emléke örökre fennmaradjon: januárban egy megható szertartás keretében még a születésnapját is megünnepelhették, amit Kenzie már nem élhetett meg.

Édesanyja emellett minden egyes hónapban üzen imádott lányának a síron túlra.

Ilyenkor a gyászoló anya rövid üzenetet küld lányának a mennyországba, pontosan a halálának napján.

Így tett most is. Rövid és szomorú üzenetéhez ezúttal viszont egy közös fotót is biggyesztett: Kenzie kislánykori képe mellé címezte szavait:

Hét szomorú hónap nélküled. Örökké szeretni foglak. Mindig hiányozni fogsz

- írta a még mindig összetört édesanya, Jill a közösségi oldalára.

Az amerikai turista halálával kapcsolatban letartóztatott férfi azóta is rácsok mögött ül.