Szívszorító: így üzent a túlvilágra lányának a megölt Mackenzie Michalski anyukája

Tavaly november óta gyászol a Budapesten meggyilkolt amerikai turista, Mackenzie Michalski családja. Mint arról a Bors többször is írt, a fiatal ápolónő imádta a magyar fővárost, többször is járt már hazánkban. Novemberben is csak egy kis kikapcsolódásra érkezett Budapestre, az esti órákban pedig még vidáman bulizott. Rá pár órával azonban nyoma veszett. Nemsokára kiderült a sokkoló igazság: Kenziet meggyilkolták, a rendőrök már csak a holttestét találták meg.

Mackenzie Michalskit 11 hónapja gyilkolta meg egy ír férfi Budapesten. Családja nem hagyja, hogy emléke elhalványuljon / Fotó: Facebook

Ezt üzente lányának Mackenzie Michalski anyukája

A fiatal amerikai ugyanis azon a végzetes estén megismerkedett egy 37 éves ír férfivel, akivel azonnal megtalálták a közös hangot. Kenzie később fel is ment a férfi bérelt lakásába, ahol intim viszonyba keveredtek, majd a férfi meggyilkolta Mackenziet. Testét megpróbálta elrejteni: egy bőröndbe tette, majd kirakta egy Balatonhoz közeli településen. Később a zsaruknak már azt vallotta, hogy nem gyilkosság történt, csupán egy szerencsétlen baleset a szexuális aktus közben. Ezt azonban Kenzie családja nem hitte el, ahogyan a bíróságot sem győzte meg: a férfi mai napig a rácsok mögött ül.

Mackenzie családjának élete azóta teljesen összetört, szüntelenül gyászolják az élettel teli, viruló szerettüket. Eközben mindent megtesznek azért, hogy a lány emléke ne merüljön feledésbe: megemlékeztek januári születésnapjáról, még egy hatalmas összejövetelt is szerveztek, édesanyja pedig minden egy hónapban szívszorító üzenetet küld lányának a túlvilágra. Az asszony minden hónap ötödik napján írja meg üzenetét: aznap van ugyanis Kenzie halálának hónapfordulója. A gyászoló asszony októberben, 11 hónappal lánya halála után sem tett másként:

11 hónap. Nélküled soha többé nem lesz már semmi ugyanaz

- írta röviden a még mindig gyászoló anya, Jill. Bejegyzéséhez több fotót is posztolt, ezeken lánya még vidáman, mosolyogva tekint a jövőbe, ami számára már sosem jöhetett el. Nem sokkal korábban, a lánygyermekek napján is megható üzenettel köszöntötte gyermekét a mennyekben:

Boldog nemzetközi lánygyermekek napját a kedvenc lányomnak! Szeretlek a végtelenben és tovább

- írta.

Nézd meg a szörnyű esetről készült videónkat: