Hibáztak az orvosok, mindössze 6 hónapot élhetett egy kisfiú: "Még mindig gyászolom őt"

Jordan Kruse órákkal azután vette észre, hogy valami nincsen rendben újszülött gyermekével, hogy hazahozta a kórházból. Nem tudták már szoptatni, ami intő jel volt, hogy valamilyen baja lehet a kisgyermeknek, aki később életét vesztette. A család most a kórházat hibáztatja. Úgy vélik: a kisfiú még ma is élhetne, ha a szakemberek mindent megtesznek.
Jordan Kruse szerint két óránként kellett volna szoptatni, így nagyon aggasztó volt, hogy nem akart enni a csecsemő. Hamarosan minden szülő rémálma következett be. A dél-dakotai csecsemő súlyosan megbetegedett egy ritka, örökletes anyagcserezavar miatt, majd mindössze 6 hónapos korában meghalt.
Ahogy közeledik Pruitt halálának első évfordulója, a Kruse család továbbra is azért küzd, hogy felhívja a figyelmet az ornitin-transzkarbamiláz (OTC) hiányra, és arra ösztönzi a kórházakat, hogy a tüneteket mutató újszülötteknél minél hamarabb végezzenek ammóniatesztet, abban a reményben, hogy ezzel megelőzhetnek más, tragikus haláleseteket.
Intézkedései révén sikerült elérnie Jordannak, hogy a kórházuk megváltoztassa a protokollját.
Remélem, hogy ezt a környékünkön és az államokban más kórházak is elkezdhetik
- idézi szavait a Post.
Az újszülött Pruitt 2024. május 17-én született meg harmadik gyermekként a családba, Chris és Jordan gyermekeként. A terhesség és a szülés is eredménytelenül zajlott. Az asszonyt ugyan terhességi cukorbetegséggel diagnosztizálták, de ez nem szokatlan állapot várandósan.
Két nappal a szülés után kiengedték az anyukát és gyermekét, majd újabb két nap múlva bekövetkezett a nem várt baj. Pruittnek légzési nehézégei támadtak, majd berohantak vele a sürgősségire, ahol laborvizsgálatoknak vetették alá, mivel bakteriális fertőzésre gyanakodtak.
Végül pár gyötrelmes nap után ammóniavizsgálatot végeztek a gyermeken. 1256 mikromol/liter értéket regisztráltak, holott a 90 alatti érték lenne a megfelelő. Ez korántsem volt normális.
Jelentős agykárosodást szenvedett a magas ammóniaszint miatt.
Normális, hogy a szervezetben lévő egészséges baktériumok ammóniát termelnek, miközben az élelmiszerekből származó fehérjéket és aminosavakat dolgozzák fel. Míg az alacsony szint biztonságos, a magas szint mérgező lehet, különösen az agyra és a májra nézve.
A kisfiú negyvenöt napot töltött kórházban, míg az orvosi csapat azon fáradozott, hogy csökkentse az ammóniaszintjét és megfelelő étrenddel stabilizálja az állapotát. Szülei végül hazavihették, de ekkor is szigorú étrend járt neki és gyógyszereket írtak fel. A helyzet komor volt, folyamatosan rohangálni kellett a kórházba vizsgálatokra, és az eredmények mindig másról árulkodtak. ,,Minden egyes alkalommal rosszul nézett ki; csak egyre rosszabb lett" – mondta Jordan.
Pruitt végül 2024. november 22-én hunyt el. A család a kicsi halála után nonprofit szervezetet hozott létre, hogy támogassa az egészségügyi nehézséggel küzdő családokat.
„Még mindig gyászolom őt, de tanulom, hogy tovább kell lépnem az életben, és a legtöbbet kell kihoznom abból, amim van.”
