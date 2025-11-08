Hibáztak az orvosok, mindössze 6 hónapot élhetett egy kisfiú: "Még mindig gyászolom őt"

Jordan Kruse órákkal azután vette észre, hogy valami nincsen rendben újszülött gyermekével, hogy hazahozta a kórházból. Nem tudták már szoptatni, ami intő jel volt, hogy valamilyen baja lehet a kisgyermeknek, aki később életét vesztette. A család most a kórházat hibáztatja. Úgy vélik: a kisfiú még ma is élhetne, ha a szakemberek mindent megtesznek.

Meghalt egy kisfiú: a kórház lehet a felelős? Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A kórház hibázott?

Jordan Kruse szerint két óránként kellett volna szoptatni, így nagyon aggasztó volt, hogy nem akart enni a csecsemő. Hamarosan minden szülő rémálma következett be. A dél-dakotai csecsemő súlyosan megbetegedett egy ritka, örökletes anyagcserezavar miatt, majd mindössze 6 hónapos korában meghalt.

Ahogy közeledik Pruitt halálának első évfordulója, a Kruse család továbbra is azért küzd, hogy felhívja a figyelmet az ornitin-transzkarbamiláz (OTC) hiányra, és arra ösztönzi a kórházakat, hogy a tüneteket mutató újszülötteknél minél hamarabb végezzenek ammóniatesztet, abban a reményben, hogy ezzel megelőzhetnek más, tragikus haláleseteket.

Intézkedései révén sikerült elérnie Jordannak, hogy a kórházuk megváltoztassa a protokollját.

Remélem, hogy ezt a környékünkön és az államokban más kórházak is elkezdhetik

- idézi szavait a Post.

Hősként érkezett, majd távozott a kisfiú

Az újszülött Pruitt 2024. május 17-én született meg harmadik gyermekként a családba, Chris és Jordan gyermekeként. A terhesség és a szülés is eredménytelenül zajlott. Az asszonyt ugyan terhességi cukorbetegséggel diagnosztizálták, de ez nem szokatlan állapot várandósan.

Két nappal a szülés után kiengedték az anyukát és gyermekét, majd újabb két nap múlva bekövetkezett a nem várt baj. Pruittnek légzési nehézégei támadtak, majd berohantak vele a sürgősségire, ahol laborvizsgálatoknak vetették alá, mivel bakteriális fertőzésre gyanakodtak.

Végül pár gyötrelmes nap után ammóniavizsgálatot végeztek a gyermeken. 1256 mikromol/liter értéket regisztráltak, holott a 90 alatti érték lenne a megfelelő. Ez korántsem volt normális.

Jelentős agykárosodást szenvedett a magas ammóniaszint miatt.

Normális, hogy a szervezetben lévő egészséges baktériumok ammóniát termelnek, miközben az élelmiszerekből származó fehérjéket és aminosavakat dolgozzák fel. Míg az alacsony szint biztonságos, a magas szint mérgező lehet, különösen az agyra és a májra nézve.