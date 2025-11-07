Tragédia: pozitív terhességi teszttel az ágyban találtak rá holtan egy házaspárra

Tragédia: pozitív terhességi teszttel az ágyon holtan találtak egy házaspárt Angliában. A 32 éves Claire White és 42 éves Mark Martin holttestére Mark édesanyja talált rá. A házasok 17 éve alkottak egy párt és már volt négy közös gyermekük. Holttesteiket egymáson fekve, ruhátlan állapotban lelték a hatóságok úgy, hogy a pozitív teszt mellett kábítószer fogyasztásához használt eszközöket is találtak.

Pozitív terhességi teszttel az ágyban találtak rá holtan a házasokra Fotó: pexels

Pozitív terhességi teszttel az ágyban találtak rá holtan a házasokra

A bíróságon elhangzott, hogy a tragédiát megelőző nap a házasok délután 5 óra körül tértek haza Barnsleyban található otthonukba, ahol Mark édesanyjával éltek. Nem beszéltek vele, hanem felmentek a szobájukba aludni. Másnap, amikor az édesanya észrevette, hogy a kabátjaik még mindig ugyanott lógnak, bement hozzájuk, és ekkor találta meg a holttestüket.

Mark 2007 óta volt kapcsolatban Claire-rel, négy gyermekük született. Mark 16 éves kora óta járt ki-be a börtönből, és erős drogfüggő volt. Miután a férjem meghalt, beköltöztek hozzám

- közölte a gyászoló anya, azok után, hogy a halottkém megállapította, hogy mindketten heroin-, kokain- és metadonmérgezés következtében haltak meg, bár azt már lehetetlen volt megállapítani, ki hunyt el előbb. A szakértő szerint a három szer kombinált toxikus hatása okozta a halálukat. Mindketten függők voltak, írja a DailyStar.