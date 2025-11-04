Bármilyen ütött-kopott, a feladatát ellátja – Ne gondold! Ha azt látod az edényeiden, hogy már nem olyanok, mint fénykorukban, akkor érdemes beruházni néhány új serpenyőre, lábosra, és kidobni a régi vackokat, hogy minél tovább megőrizd az egészségedet!

Ha ezt látod az edényeiden, veszélyben van az egészséged

Fotó: Besjunior / Shutterstock

Ha ilyenek az edényeid, veszélyben van az egészséged

1. Karcolódott bevonat – akár mérgező lehet

Sérült, karcos, kopott - ha ezt látod az edényeiden, főleg a tapadásmentes teflonbevonatúakon, akkor ideje megválni tőlük. A régi, károsodott bevonatok hevítéskor káros vegyületeket bocsáthatnak ki, melyek belélegezve vagy lenyelve hosszú távon veszélyeztethetik a légzőrendszert és az immunrendszert.

Bors tipp: cseréld le a régi serpenyőt kerámia vagy rozsdamentes acél edényre!

2. Rozsdafoltok – nem csak csúnya

A rozsdásodás fém oxidációja, és bár kis mennyiségben még nem annyira vészes, ha a rozsda elterjed az edény belsejében, fémrészecskék oldódhatnak az ételbe. Ez hosszú távon emésztőrendszeri problémákhoz is vezethet.

Bors tipp: enyhe rozsdafoltokat akár ecetes áztatással is eltávolíthatsz, de ha átrozsdásodott az edény, inkább búcsúzz el tőle.

3. Fekete lerakódás – mérgező égésnyomok

Az odaégett ételmaradék nemcsak kellemetlen szagú, de hő hatására karcinogén azaz rákkeltő anyagokat is termelhet. Ha az edény alján fekete, égett réteg maradt, azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert akár mérgező is lehet.

Bors tipp: áztasd be szódabikarbónás, ecetes vízbe, és használj szilikoneszközöket az étel keveréséhez és a karcmentes tisztításhoz.

A rozsdás edény veszélyesebb az egészségedre mint gondolnád!

Fotó: Taras Grebinets / GettyImages

4. Elszíneződés vagy fura szag – vegyi reakció is okozhatja

Ha az alumíniumedény belseje elszíneződött, vagy főzéskor fura, fémes szagot érzel, az akár az alumínium kioldódására, vagy más vegyi reakcióra utalhat. Ez különösen veszélyes lehet olyan savas ételek főzésekor, mint a paradicsom vagy a citrom.

Bors tipp: szabadulj meg az alumínium edényektől, használj rozsdamentes vagy öntöttvas főzőedényeket.

5. Repedt zománc vagy lepattant máz – baktériumok melegágya

Akár azt is gondolhatod, hogy egy kis repedés nem tűnik olyan vészesnek, sőt még emeli a zománcedény retro feelingjét. Pedig az ilyen felületek különösen veszélyesek, ugyanis a repedésekben megülnek a baktériumok, amelyeket normál mosogatással nem lehet eltávolítani. Főzéskor pedig nem csak a kórokozók, de még a lepattogó zománcdarabkák is az ételbe kerülhetnek.

Bors tipp: a zománcos edényt cseréld le, ha már lepattogott – retro feeling helyett ez inkább komoly egészségügyi kockázatot jelent.