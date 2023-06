Nem javul Molnár György Elefánt állapota

Ahogy arról a Bors nemrég beszámolt, Molnár György Elefánt újabb egészségügyi ellátásra szorul, miután mellkasi fájdalmai egyre elviselhetetlenebbek lettek. Annyira megijedt, hogy végül ő maga hívta ki a mentőket, majd azonnal megkezdődött a teljes kivizsgálása. Először a Kútvölgyi Kórház kardiológiai osztályán, később a Budapesti Szent Ferenc Kórházban próbálják felállítani a zenész diagnózisát. Vérvételen és EKG-n is járt, amik eredményei nem utaltak semmi komolyabb problémára. Ezért további vizsgálatok váltak szükségessé.

További kivizsgálások várnak rá. / Fotó: TV2

Míg nincs meg a diagnózis, nem tudják kezelni

Akkor Borsnak azt mondta, a barátja, Toldy-Schedel Emil főigazgató mindent megtesz, hogy ezen is mielőbb túl legyen. Az Omega gitárosának azért is nehéz ez az időszak, ugyanis tavaly tavasszal, három év után másodjára is kialakult daganatos betegsége. Rengeteg időt töltött kórházban, és a felépülése hosszú hónapokig eltartott. Tavaly decemberben azonban végre jó hír érkezett a zenésztől, az ellenőrző vizsgálatok kimutatták: nem alakultak ki áttétek a szervezetében. A sok megpróbáltatás megviselte a zenészt, így most különösen nehezen viseli, hogy újra a kórházat kell járnia. Lapunk érdeklődésére elárulta, semmilyen változás nem állt be állapotában.

– Mindig vizsgálnak, sajnos nem kaptam még választ arra, hogy mitől vannak a problémáim – kezdte a Borsnak.

Hullámzó az állapotom, néha szédülök, de talán ritkábban, mint az előző időszakban. Gyógyszert addig nem kaphatok, amíg nincs meg a diagnózis.

– Várok türelemmel, mert az orvosomnak most el kellett utazni, ráadásul arra a vizsgálatra sem került sor, ami elengedhetetlen számomra, hogy a megfelelő kezelést kiírják – mondta szűkszavúan.

Egészségügyi problémája ellenére sem hagyja el magát. / Fotó: Bors

Nem hagyja el magát

Molnár György egészségügyi nehézségei ellenére csütörtökön, mégis jelen lesz azonban a fontos eseményen, ahol az Omegának állítanak emléket.

Ennek ellenére ma lemegyek Szekszárdra, ott nyílik a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban az Omega 60 vándorkiállítása. A nyitóceremónián mindenképpen szeretnék ott lenni.

– Az utazásról sem kell külön gondoskodnom, mert jönnek értem és haza is fognak hozni – fűzte hozzá.