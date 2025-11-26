11 éves fiú halt meg órákkal azután, hogy az orvos hazaküldte: „csak egy vírus”

Frankie-Rae Law mindössze 11 éves volt, amikor egy ártalmatlannak tűnő torokfájásból tragikus fordulat lett. Édesanyja, a 33 éves Keleigh Law november 14-én vitte el fiát a helyi orvoshoz Braintree-ben, Angliában, miután a kisfiú panaszkodni kezdett. A doktornak azonban nem tűnt fel semmi rendkívüli: azt mondta, „csak egy vírus”, majd hazaküldte őket.

Hibát követett el az orvos, meghalt a kisfiú

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

A kisfiú ma is élhetne, ha nincs az orvosi hiba

A helyzet néhány órával később váratlanul rosszabbodott. Keleigh elmondása szerint késő éjjel még minden rendben volt: Frankie nevetett, játszott és úgy viselkedett, mint máskor. Aztán pár percen belül elkezdett levegőért kapkodni.

„Bejött a nappaliba, kapkodott a levegőért, és az az iszonyatos rémület az arcán leírhatatlan volt”

– mondta az édesanya.

„1:40-kor még teljesen éber volt, jött-ment és viccelődött. 1:43-ra már azt mondta: "Nem kapok levegőt", és két percen belül ijesztően csendes lett.”

Keleigh követte a fürdőszobába, ahol a fiú már eszméletlen volt.

„A WC fölé rogyott, az ajkai elszürkültek, a szeme üveges volt. Ráztam, hogy ébredjen fel.”

A nagymama berontott az ajtón, majd 30 percen át próbálta újraéleszteni. Volt egy pillanat, amikor Frankie ajkai kissé kipirosodtak, a szemei kinyíltak, de ez csak másodpercekig tartott. A fiú újra összeesett.

A kiérkező mentősök nem tudták használni a defibrillátort, mert Frankie-nek nem volt pulzusa. Azonnal kórházba vitték, ahol lélegeztetőgépre került, de az orvosok közölték: minimális az esélye a túlélésre, és ha mégis életben maradna, súlyos agykárosodást szenvedett, írja a People.

„Megkérdezték, szeretném-e fogni a kezét, miközben lekapcsolják a lélegeztetőgépet”

– idézte fel az édesanya.

„Fogtam a kezét, csókoltam, amikor hajnali 3:30-kor meghalt.”

A család még mindig nem tudja, mi okozta a fiú halálát.

„Fogalmuk sincs, mi baja volt. Csak válaszokat szeretnék”

– mondta Keleigh.

„Úgy érzem, cserbenhagytam őt. Ő volt a legjobb barátom.”

Szerettei szerint Frankie mindig mosolygott, kedves fiú volt, akit mindenki szeretett. Halála után rengetegen írtak az édesanyának, olyanok is, akiket nem is ismert.