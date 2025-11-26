11 éves fiú halt meg órákkal azután, hogy az orvos hazaküldte: „csak egy vírus”

Frankie-Rae Law mindössze 11 éves volt, amikor egy ártalmatlannak tűnő torokfájásból tragikus fordulat lett. Édesanyja, a 33 éves Keleigh Law november 14-én vitte el fiát a helyi orvoshoz Braintree-ben, Angliában, miután a kisfiú panaszkodni kezdett. A doktornak azonban nem tűnt fel semmi rendkívüli: azt mondta, „csak egy vírus”, majd hazaküldte őket.
A helyzet néhány órával később váratlanul rosszabbodott. Keleigh elmondása szerint késő éjjel még minden rendben volt: Frankie nevetett, játszott és úgy viselkedett, mint máskor. Aztán pár percen belül elkezdett levegőért kapkodni.
„Bejött a nappaliba, kapkodott a levegőért, és az az iszonyatos rémület az arcán leírhatatlan volt”
– mondta az édesanya.
„1:40-kor még teljesen éber volt, jött-ment és viccelődött. 1:43-ra már azt mondta: "Nem kapok levegőt", és két percen belül ijesztően csendes lett.”
Keleigh követte a fürdőszobába, ahol a fiú már eszméletlen volt.
„A WC fölé rogyott, az ajkai elszürkültek, a szeme üveges volt. Ráztam, hogy ébredjen fel.”
A nagymama berontott az ajtón, majd 30 percen át próbálta újraéleszteni. Volt egy pillanat, amikor Frankie ajkai kissé kipirosodtak, a szemei kinyíltak, de ez csak másodpercekig tartott. A fiú újra összeesett.
A kiérkező mentősök nem tudták használni a defibrillátort, mert Frankie-nek nem volt pulzusa. Azonnal kórházba vitték, ahol lélegeztetőgépre került, de az orvosok közölték: minimális az esélye a túlélésre, és ha mégis életben maradna, súlyos agykárosodást szenvedett, írja a People.
„Megkérdezték, szeretném-e fogni a kezét, miközben lekapcsolják a lélegeztetőgépet”
– idézte fel az édesanya.
„Fogtam a kezét, csókoltam, amikor hajnali 3:30-kor meghalt.”
A család még mindig nem tudja, mi okozta a fiú halálát.
„Fogalmuk sincs, mi baja volt. Csak válaszokat szeretnék”
– mondta Keleigh.
„Úgy érzem, cserbenhagytam őt. Ő volt a legjobb barátom.”
Szerettei szerint Frankie mindig mosolygott, kedves fiú volt, akit mindenki szeretett. Halála után rengetegen írtak az édesanyának, olyanok is, akiket nem is ismert.
„A mosolya tényleg beragyogott egy egész szobát.”
