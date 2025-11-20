Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Könyörgött a nő a barátjának, hogy vigye kórházba - a férfi válasza az egész kapcsolatukat tönkretette

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 21:00
Egy fiatal nő arról panaszkodott az interneten, hogy kínzó fájdalmak gyötörték, ennek ellenére a párja nem vitte el őt a kórházba. Az eredmény a kapcsolatuk összeomlása lett.

Összeomlott egy párkapcsolat, amikor egy fiatal nő segítségért fordult a barátjához, ám hiába kérte, a férfi nem vitte be a kórházba. A nőnek ugyan végül sikerült eljutnia az ügyeletre, ám valaki másnak a segítségével, a történtek pedig ráébresztették őt valamire, a kapcsolatukat illetően.

Tönkrement a párkapcsolat - megtagadta a segítséget a férfi

Egy Reddit-felhasználó osztotta meg a történetét arról, ahogy teljesen kiborult a párja reakciójától, amikor hiába könyörgött neki, vigye be a sürgősségire, a férfi visszautasította. A 27 éves nő elárulta, egy különösen súlyos vírusfertőzés kínozta, ami hamarosan egyre rosszabbra fordult. 

Eleinte csak egy szokásos betegség volt, két napig aludtam és vizet ittam, aztán a harmadik napon minden egyre rosszabb lett. A torkom folyamatosan égett, a nyelés és a légzés is fájt, a hangom meg úgy szólt, mint egy 14 évesé a második pubertáskorában... Soha semmi ilyesmit nem tapasztaltam. Három napon át szó szerint sírtam

– mesélte el a lány.

A nő elárulta, hogy három nap után egy éjszaka arra ébredt, hogy a torka szinte lángol: ekkor próbált enni egy kis fagylaltot és bevenni egy ibuprofent, ám ettől csak hányt, és olyan súlyos fájdalmat érzett, hogy nem kapott levegőt. „Zokogva odamentem a páromhoz, és kértem, hogy vigyen be a kórházba” – emlékezett vissza. 

Ő erre azt felelte, menjek le a földszintre, és igyak tejet. Elmondtam neki, hogy nem kapok levegőt, és muszáj bevinnie. A barátom ekkor ismét csak annyit mondott, menjek le, azután elfordult és aludt tovább. Teljesen ledöbbentem és megrémültem

- írta meg a lány, aki végül felhívta a barátja nővérét, aki végighallgatta, majd 40 percet vezetett azért, hogy elvigye a sürgősségire:

Órákon át vizsgáltak, a vérvételek és a röntgenfelvételek miatt. A megfigyeléseim rosszak lettek, de a vérvizsgálati eredmények normálisak. A személyzet, elmondásuk szerint, nem tudtak mit tenni, mert vírusfertőzésről volt szó.

A lányt körülbelül öt órával később hazaengedték, azzal az utasítással, ha a tünetei rosszabbodnak, térjen vissza, és ne menjen dolgozni egy hétig.

Azonnal visszafeküdtem az ágyba. A párom, aki még üzenetet sem írt, akkor odajött, és azt mondta, ha szükségem van valamire, szóljak. Csak annyit feleltem: ‘Tegnap este szükségem lett volna, és te nemet mondtál.’ Mire ő: ‘Azt kívánom, bárcsak elvittelek volna, de tudom, mennyire túldramatizálsz mindent, amikor beteg vagy.’ Közöltem vele, hogy tűnjön el

- írta meg a nő, kiemelve, hogy a három év alatt, amióta együtt vannak, soha nem kérte meg a barátját arra, hogy kórházba vigye. 

Ekkor döbbentem rá arra: ez az ember nem szeret igazán. Annyira féltem és fájdalmaim voltak, ő pedig csak legyintett

- zárta a bejegyzését a lány, akinek a felhasználók többsége azt tanácsolta, hogy szakítson a férfival. Egyikük így fogalmazott: 

Ha valaki sírva, fájdalmak közepette magadra hagy, és azt mondja, túldramatizálod a helyzetet, az nem partner. Megérdemled, hogy valaki tényleg törődjön veled, amikor nehézségeid vannak

 - idézte  a kommentelőt a People.

 

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

