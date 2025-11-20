Könyörgött a nő a barátjának, hogy vigye kórházba - a férfi válasza az egész kapcsolatukat tönkretette

Összeomlott egy párkapcsolat, amikor egy fiatal nő segítségért fordult a barátjához, ám hiába kérte, a férfi nem vitte be a kórházba. A nőnek ugyan végül sikerült eljutnia az ügyeletre, ám valaki másnak a segítségével, a történtek pedig ráébresztették őt valamire, a kapcsolatukat illetően.

Tönkrement párkapcsolat miatt kért segítséget egy fiatal nő az interneten, miután párja nem segített rajta / Fotó: 123RF

Tönkrement a párkapcsolat - megtagadta a segítséget a férfi

Egy Reddit-felhasználó osztotta meg a történetét arról, ahogy teljesen kiborult a párja reakciójától, amikor hiába könyörgött neki, vigye be a sürgősségire, a férfi visszautasította. A 27 éves nő elárulta, egy különösen súlyos vírusfertőzés kínozta, ami hamarosan egyre rosszabbra fordult.

Eleinte csak egy szokásos betegség volt, két napig aludtam és vizet ittam, aztán a harmadik napon minden egyre rosszabb lett. A torkom folyamatosan égett, a nyelés és a légzés is fájt, a hangom meg úgy szólt, mint egy 14 évesé a második pubertáskorában... Soha semmi ilyesmit nem tapasztaltam. Három napon át szó szerint sírtam

– mesélte el a lány.

A nő elárulta, hogy három nap után egy éjszaka arra ébredt, hogy a torka szinte lángol: ekkor próbált enni egy kis fagylaltot és bevenni egy ibuprofent, ám ettől csak hányt, és olyan súlyos fájdalmat érzett, hogy nem kapott levegőt. „Zokogva odamentem a páromhoz, és kértem, hogy vigyen be a kórházba” – emlékezett vissza.

Ő erre azt felelte, menjek le a földszintre, és igyak tejet. Elmondtam neki, hogy nem kapok levegőt, és muszáj bevinnie. A barátom ekkor ismét csak annyit mondott, menjek le, azután elfordult és aludt tovább. Teljesen ledöbbentem és megrémültem

- írta meg a lány, aki végül felhívta a barátja nővérét, aki végighallgatta, majd 40 percet vezetett azért, hogy elvigye a sürgősségire:

Órákon át vizsgáltak, a vérvételek és a röntgenfelvételek miatt. A megfigyeléseim rosszak lettek, de a vérvizsgálati eredmények normálisak. A személyzet, elmondásuk szerint, nem tudtak mit tenni, mert vírusfertőzésről volt szó.

A lányt körülbelül öt órával később hazaengedték, azzal az utasítással, ha a tünetei rosszabbodnak, térjen vissza, és ne menjen dolgozni egy hétig.

Azonnal visszafeküdtem az ágyba. A párom, aki még üzenetet sem írt, akkor odajött, és azt mondta, ha szükségem van valamire, szóljak. Csak annyit feleltem: ‘Tegnap este szükségem lett volna, és te nemet mondtál.’ Mire ő: ‘Azt kívánom, bárcsak elvittelek volna, de tudom, mennyire túldramatizálsz mindent, amikor beteg vagy.’ Közöltem vele, hogy tűnjön el

- írta meg a nő, kiemelve, hogy a három év alatt, amióta együtt vannak, soha nem kérte meg a barátját arra, hogy kórházba vigye.

Ekkor döbbentem rá arra: ez az ember nem szeret igazán. Annyira féltem és fájdalmaim voltak, ő pedig csak legyintett

- zárta a bejegyzését a lány, akinek a felhasználók többsége azt tanácsolta, hogy szakítson a férfival. Egyikük így fogalmazott:

Ha valaki sírva, fájdalmak közepette magadra hagy, és azt mondja, túldramatizálod a helyzetet, az nem partner. Megérdemled, hogy valaki tényleg törődjön veled, amikor nehézségeid vannak

- idézte a kommentelőt a People.