Teljes döbbenet: váratlanul meghalt az ismert milliárdos felesége

Közösségi oldalán jelentette be a brit milliárdos, Richard Branson, hogy elhunyt szeretett felesége, Joan Branson, akivel 50 évig alkottak egy párt.
A Virgin alapítója a közösségi médiában osztotta meg a szomorú hírt:
Összetört szívvel tudatom, hogy Joan, a feleségem és társam 50 éven át, elhunyt. Ő volt a legcsodálatosabb édesanya és nagymama, akit a gyermekeink és unokáink csak kívánhattak volna. Ő volt a legjobb barátom, a támaszom, az iránytűm, a világom. Örökké szeretlek, Joan
– írta.
Joannak és Richar Bransonnak három közös gyermekük született, egyikük azonban nemsokkal a születése után elhunyt. Emellett Joant már régóta a milliárdos támaszaként és bölcsességének forrásaként ismerték.
Halálának napján Branson így írt közösségi oldalára:
Mindenkinek kell egy Joan az életébe
– írja a Daily Mail.
