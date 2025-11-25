Teljes döbbenet: váratlanul meghalt az ismert milliárdos felesége

Összetört szívvel tudatom, hogy Joan, a feleségem és társam 50 éven át, elhunyt. Ő volt a legcsodálatosabb édesanya és nagymama, akit a gyermekeink és unokáink csak kívánhattak volna. Ő volt a legjobb barátom, a támaszom, az iránytűm, a világom. Örökké szeretlek, Joan