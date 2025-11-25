Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Teljes döbbenet: váratlanul meghalt az ismert milliárdos felesége

Richard Branson
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 19:48
gyászmilliárdosfeleség
A brit milliárdos közösségi oldalán jelentette be a tragikus hírt.
N.T.
A szerző cikkei

Közösségi oldalán jelentette be a brit milliárdos, Richard Branson, hogy elhunyt szeretett felesége, Joan Branson, akivel 50 évig alkottak egy párt

Meghalt Richard Branson felesége, Joan Branson
Meghalt Richard Branson felesége, Joan Branson Fotó: freepik.com

A Virgin alapítója a közösségi médiában osztotta meg a szomorú hírt:

Összetört szívvel tudatom, hogy Joan, a feleségem és társam 50 éven át, elhunyt. Ő volt a legcsodálatosabb édesanya és nagymama, akit a gyermekeink és unokáink csak kívánhattak volna. Ő volt a legjobb barátom, a támaszom, az iránytűm, a világom. Örökké szeretlek, Joan

– írta. 
Joannak és Richar Bransonnak három közös gyermekük született, egyikük azonban nemsokkal a születése után elhunyt. Emellett Joant már régóta a milliárdos támaszaként és bölcsességének forrásaként ismerték.

Halálának napján Branson így írt közösségi oldalára:

Mindenkinek kell egy Joan az életébe

– írja a Daily Mail

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu