Helyszíni fotók: itt találtak rá a Szegeden eltűnt főorvosnő holttestére

Mint arról korábban több alkalommal is beszámoltunk, rendkívül nyomasztó, rejtélyes eset foglalkoztatja jelenleg Szeged lakosságát, illetve ad munkát a helyi hatóságoknak. Egy szekszárdi fül-orr-gégész főorvosnő november 3-án gerincműtéten esett át a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján, onnan azonban minden nyom nélkül tűnt el. Szombaton érkezett a hír: holttestet találtak egy erdős, elhagyatott területen. Később bebizonyosodott: a keresett doktornő testére bukkantak rá.

A szegedi helyszín, ahol megtalálták az eltűnt főorvosnő holttestét Fotó: Délmagyar

Eldobott gumikesztyűk, nyomasztó, elhanyagolt környék Szegeden: innen került elő a szekszárdi doktornő holtteste

A Délmagyar kilátogatott a helyszínre, ahol megtalálták az eltűnt főorvosnő holttestét, sőt, egy szemtanúval is sikerült beszélniük. Beszámolójukban kiemelik: a Purjesz Béla Infektológiai Klinikai és Oktatási Központtal szemben található garázssor mögötti erdős területet bűz járja át folyamatosan, igen elhagyatott, elhanyagolt, tele szeméttel. Az egész hely gyakorlatilag egy „szellemvárosra” emlékeztet, romos épületekkel, sűrű bozóttal és nehezen járható tereppel. A helyszínen egy letépett rendőrségi szalag, valamint pár eldobott gumikesztyű árulkodik csupán arról, hogy korábban helyszínelés zajlott.

Gumikesztyűk a földön Fotó: Délmagyar

Itt voltam akkor is, de nem akartam végignézni, inkább félreálltam

– mesélte az oldalnak a férfi, aki szemtanúja volt a 62 éves asszony megtalálásának. Elmondása szerint a saját szemével látta a holttestet, ám az emberség és a lelki békéje megőrzése érdekében inkább odébb ment, és igyekezett a saját dolgával törődni. Elképzelhető, hogy a holttest épp az ő garázsa mögött feküdt.

A környék elhanyagolt, erdős garázssor Fotó: Délmagyar

Sejtik, hol hagyhatta el a klinikát a főorvosnő

Továbbra is rejtély, miért hagyta el a kórházat a műtétet követően a doktornő, illetve ezt követően mi történt vele. A rendőrség szerint idegenkezűség gyanúja eddig nem merült fel. Gyuris Norbert, a D.O.R.T. Mentőcsapat vezetője arról számolt be: a keresőkutyák egy nagyméretű, oldalsó tolókapuig vezették a mentőcsapatokat, azaz az eltűnt nő itt hagyhatta el a klinika területét.