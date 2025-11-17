„Mondtam neki, hogy nem lesz semmi baj” – hatévesen már tűzoltó a koraszülött Nimród

Király Zoltán egész életében küldetésének érezte, hogy másokon segítsen. Ezért választotta a tűzoltói és a mentőápolói hivatást. Számára természetes, hogy bemegy oda, ahonnan mások menekülnek, és számtalan szülést is levezetett már. Arra nem számított, hogy a saját kisfia érkezésekor is komplikációk lépnek fel. A koraszülöttség szerencsére nem okozott maradandó károsodást.

Nimród koraszülöttként érkezett Fotó: Olvasói

Zoltán és Gréta boldog házasságban élnek. Első közös gyermeküknek 2020 januárjában kellett volna érkeznie, ám a feleség már 2019. december 10-én, este értesítette a férjét, hogy megindultak a fájásai és elfolyt a magzatvize. Zoltán tudta, hogyan őrizze meg a hidegvérét, Gréta jobban megijedt.

- Az volt a legfontosabb, hogy megnyugtassam a feleségemet. Mondtam neki, hogy nem lesz semmi baj. Autóba ültünk és elmentünk a kórházba. Megvizsgálták Grétát, és közölték, hogy bent kell maradnia– mondta a dabasi tűzoltóság rajparancsnoka. A kismama tüdőérlelő gyógyszert kapott, az izguló férj pedig hazatért.

A kisfiúnak kiválóan áll az egyenruha Fotó: Olvasói

- Másnap reggel a fogadott szülészorvosunk még arról tájékoztatott, hogy megpróbálják a babát minél tovább bent tartani, és folyamatosan figyelik a szívhangját a feleségem hasára helyezett műszerekkel. Az orvos délután ismét telefonált, de akkor már azt mondta, ha nem szeretnék lemaradni a kisfiam születéséről, siessek – mondta most már mosolyogva Zoltán.

Mivel a baba szívhangja esni kezdett, a kórház a császármetszés mellett döntött.

- Szerencsére, bent lehettem a műtéten. A gyermekünket egy pillanatra láthattuk, de aztán azonnal átvitték a koraszülött osztályra. Inkubátorba tették, de lélegeztetésre nem volt szükség. 2740 grammal született – mesélte az édesapa.

A hatéves gyermek jól kezeli a tömlőt Fotó: Olvasói

A koraszülött kisfiú jól érzi magát

Az orvosok nem tudták egyértelműen megmondani, mi okozta a komplikációt, de az kiderült, hogy az anya és a baba elkapott egy enyhébb fertőzést, ami gyulladást eredményezett. Nimród 12 napot töltött a koraszülött osztályon.

Ma már természetesen, Nimród is ismeri születése történetét. Értelmes, élénk kisfiú, igaz, valamivel hamarabb elfárad a társainál. Ez szerencsére nem akadályozza meg abban, hogy sikeres legyen a tűzoltósportban. A család számára a koraszülöttek világnapja különleges jelentőségű, hiszen ez a nemzetközi ünnep felhívja a figyelmet a sorstársaikra. Szerencsésnek érzik magukat, hogy gyermekük esetében a koraszülöttségnek nem lettek komoly szövődményei. Mi több, a kisfiú kifejezetten tehetséges a tűzoltósportban. Ügyesen fut a lépcsőn és a tömlőt is jól kezeli.

Magyarországon, évente, mintegy 7800 gyermek születik idő előtt.