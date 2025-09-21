„Én nem kezelem sérültként” – Mónika örül, hogy őt rendelte az élet a halmozottan sérült fiú édesanyjának

A 16 éves Borsodi Máté édesanyjával, Mónikával Sopronban él. Bár Sopron gyönyörű város, Mónikáéknak nagy álma, hogy felköltözzenek a fővárosba — elsősorban azért, mert a halmozottan sérült Máté ide jár fejlesztőkre. Mónika nem hagyhatja egyedül a kamasz fiát, így munkát nem tud vállalni, de mindent megtesz azért, hogy egy kis bevételhez jussanak. Szebbnél szebb táskákat, hátizsákokat és pénztárcákat varr, amiket egy Máté számára létrehozott licit csoportban árul. Bár most a következő mérföldkő egy Spanyolországban elérhető műtét, de Mónika reméli, hogy egy nap beteljesül az álmuk és a fővárosba költözhetnek.

Máté születése után agyvérzést kapott. A halmozottan sérült fiú június harmadikán lett 16 éves

„Én nem kezelem sérültként”

Máté koraszülött babaként jött a világra, majd háromnapos korában agyvérzést kapott. A kórházban töltött hetek során a kisfiú tüdőgyulladást szenvedett, majd egy fertőzés miatt a látását is majdnem teljes egészében elvesztette. Mindezek ellenére a fiú egy végtelenül vidám egyéniség, aki rengeteget nevet. Ez nagyrészt édesanyjának köszönhető, aki Mátét hatalmas szeretetben neveli, rengeteget énekel neki, viccelődik és beszélget vele, de ami a legfontosabb: Mónika fiát úgy kezeli, mintha nem lenne sérült. Annak, hogy édesanyja Mátét mindenbe bevonja, kézzelfogható az eredménye. Bár az orvosok azt jósolták, hogy Máté 14 éves korára eléri azt a fejlettségi szintet, ami után már nem fog tovább fejlődni, legfeljebb szinten lehet majd tartani az állapotát, a fiú erre rácáfolt.

Az elmúlt két évben Máté rengeteget fejlődött, köszönhető ez a budapesti fejlesztőknek is

Bár Máté egy alapvetően mosolygós kamasz, Budapesten még inkább kivirul.

Amint megérkezünk Budapestre, Máté arca elkezd ragyogni, valósággal kivirul. Nézi a hatalmas épületeket, a sok autót, a csilingelő villamosokat. Egyszerűen imád ott lenni

— mesélte lapunknak Mónika.

Ehhez persze hozzátartoznak a fejlesztők is, na meg Zsófi, Noémi és Dóri, vagy ahogy Máté mondja, a csajok, akik közelében Máté még motiváltabb.

Nagyon szépen teljesít a fejlesztőkön, minden alkalommal egyre ügyesebb, közben pedig szünet nélkül viccelődik a konduktorokkal, bókol nekik, dicséri a szép hosszú hajukat és ölelgeti őket.

Máté tehát egy igazi színfolt ezeken az alkalmakon, aki nagyon mélyen ki tudja fejezni az érzelmeit. Mátéval pár hetente fejlesztőkre kell járni Budapestre, amit autó nélkül nehezen old meg Mónika.

Máté futópad segítségével már tud önállóan járni, de csak körülbelül napi fél órát, a nap további részét kerekesszékben tölti.

Egy 16 éves kamasz fiút mozgatni pedig nem könnyű feladat. „53 éves vagyok és hát őszintén szólva, fáradok” — vallotta be lapunknak Mónika.