Születése után remegni kezdett az újszülött karja, szörnyű diagnózist kapott

Rendkívül ritka betegséggel szembesült egy kisfiú családja. A világon ő az egyetlen, aki ezt a halálos diagnózist kapta, miután a bal karja hirtelen remegni kezdett.

Halálos diagnózist kapott a kisfiú / Illusztráció: Unsplash.com

Halálos diagnózist kapott a gyermek

A sufforki Haverhillből származó Oli-Jay Morris röviddel a születése után akaratlanul elkezdett rángani. 36 éves édesanyja, Melanie akkor szembesült a tünet súlyosságával, mikor egy nagyobb roham után az intenzív osztályra került, röviddel a második születésnapja után.

Hetekkel később lesújtó hírt kaptak, miszerint Olinak EMPF1 génje van, amely egy egyedülálló génmutáció, amivel eddig még sosem találkoztak az orvosok és gyógymód sincs rá.

Jelenleg Olinak folyamatos ellátásra van szüksége, így a családja adománygyűjtést szervezett olyan kutatásra, amely lehetővé teszi, hogy gyógymódot találjanak a betegségre.

Minden napot azzal töltünk, hogy emlékeket gyűjtünk, mert nem tudjuk, mennyi ideje van még hátra. Az egész világunk a feje tetejére állt

- idézi a Mirror Melanie-t.

Oli-Jay 2023. július 21-én született és hatalmas örömmel töltötte el Melanie-t, mivel 19 évvel ezelőtt a család elvesztette legidősebb fiukat Jaydent, Oli-Jay-t pedig az emlékére nevezték el. Miután Oli-Jay keze remegni kezdett, kórházba vitték, majd mesterséges kómába helyezték. Melanie-t és a 37 éves apukát, Robot ezután figyelmeztették, hogy készüljenek fel a legrosszabbra, mert nem tudják Oli hogyan reagál a kezelésekre.

Szörnyű volt. Azt kiabáltam az orvosoknak, hogy kérem, segítsenek neki, tegyenek valamit.

Korábban is kapott már rohamokat Oli, de agyi bénulásra gyanakodtak, mikor még nem tudták az okot. Hat nappal később Oli-Jay felébredt, de folyamatos kezelésre, szondatáplálásra és 14 különböző gyógyszer szedésére van szüksége.

Olyan súlyos agykárosodást szenvedett a roham után, hogy képtelen beszélni, sírni vagy mozogni. Súlyos mitokondriális betegsége lett, melyre nincsen jelen állás szerint gyógymód. Az orvosok nem tudták, hogyan segíthetnének rajta, Melanie-nak azt mondták, mindössze a tüneteket képesek kezelni.