Kómába került az Arsenal korábbi sztárja, súlyos fejsérülést szenvedett

Az egykori Arsenal-csatár, Billy Vigar mesterséges kómában van, miután súlyos fejsérülést szenvedett egy mérkőzésen.
A szomorú hírt klubja, a Chichester City osztotta meg. A 21 éves Vigar tavalyig az Ágyúsok U21-es csapatának tagja volt, majd ingyen igazolt a Hastings Unitedhez. Egy év után az kelet sussexi klubtól idén nyáron a Chichester Cityhez szerződött.
Hétvégén a City színeiben a Wingate & Finchley ellen lépett pályára, amikor szörnyű baleset történt, a labdát próbálta bent tartani, amikor a lendülettől, ahogy a vizes füvön csúszott, teste megfordult, és homlokával a betonfalnak ütközött. A játékot azonnal félbeszakították, gyorsan a helyszínre hívták a mentőket.
Két nappal a sokkoló eset után a Chichester City a közösségi oldalán adott ki közleményt állapotáról.
Billy súlyos agysérülést szenvedett, jelenleg mesterséges kómában van az intenzív osztályon, ahol a lehető legjobb kezelést kapja. Még túl korai lenne megmondani, mi lesz a kimenetele, és ha minden jól is megy, hosszú felépülési út áll előtte. Szeretettel az egész CCFC-család Billynek.
A közlemény után rengeteg üzenet és tisztelgés érkezett a focista felé - írta a Mirror.
