Kómába került az Arsenal korábbi sztárja, súlyos fejsérülést szenvedett

Az egykori Arsenal-csatár, Billy Vigar mesterséges kómában van, miután súlyos fejsérülést szenvedett egy mérkőzésen.

Terrible news this evening from @ChiCityFC - striker Billy Vigar is in an induced coma in hospital in London after suffering a significant brain injury in Saturday's match at Wingate & Finchley - here's what the club have said: https://t.co/qOUl3Yrhzz — Hastings Observer (@HastingsObs) September 22, 2025

A szomorú hírt klubja, a Chichester City osztotta meg. A 21 éves Vigar tavalyig az Ágyúsok U21-es csapatának tagja volt, majd ingyen igazolt a Hastings Unitedhez. Egy év után az kelet sussexi klubtól idén nyáron a Chichester Cityhez szerződött.

Szörnyű sérülés után került mestersége kómába a csatár

Hétvégén a City színeiben a Wingate & Finchley ellen lépett pályára, amikor szörnyű baleset történt, a labdát próbálta bent tartani, amikor a lendülettől, ahogy a vizes füvön csúszott, teste megfordult, és homlokával a betonfalnak ütközött. A játékot azonnal félbeszakították, gyorsan a helyszínre hívták a mentőket.

Két nappal a sokkoló eset után a Chichester City a közösségi oldalán adott ki közleményt állapotáról.

Billy súlyos agysérülést szenvedett, jelenleg mesterséges kómában van az intenzív osztályon, ahol a lehető legjobb kezelést kapja. Még túl korai lenne megmondani, mi lesz a kimenetele, és ha minden jól is megy, hosszú felépülési út áll előtte. Szeretettel az egész CCFC-család Billynek.

A közlemény után rengeteg üzenet és tisztelgés érkezett a focista felé - írta a Mirror.