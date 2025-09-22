Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Kómába került az Arsenal korábbi sztárja, súlyos fejsérülést szenvedett

focista
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 21:23
Arsenal FCmesterséges kóma
A csatár állapotáról klubja adott ki közleményt.

Az egykori Arsenal-csatár, Billy Vigar mesterséges kómában van, miután súlyos fejsérülést szenvedett egy mérkőzésen.

A szomorú hírt klubja, a Chichester City osztotta meg. A 21 éves Vigar tavalyig az Ágyúsok U21-es csapatának tagja volt, majd ingyen igazolt a Hastings Unitedhez. Egy év után az kelet sussexi klubtól idén nyáron a Chichester Cityhez szerződött.

Szörnyű sérülés után került mestersége kómába a csatár

Hétvégén a City színeiben a Wingate & Finchley ellen lépett pályára, amikor szörnyű baleset történt, a labdát próbálta bent tartani, amikor a lendülettől, ahogy a vizes füvön csúszott, teste megfordult, és homlokával a betonfalnak ütközött. A játékot azonnal félbeszakították, gyorsan a helyszínre hívták a mentőket.

Két nappal a sokkoló eset után a Chichester City a közösségi oldalán adott ki közleményt állapotáról.

Billy súlyos agysérülést szenvedett, jelenleg mesterséges kómában van az intenzív osztályon, ahol a lehető legjobb kezelést kapja. Még túl korai lenne megmondani, mi lesz a kimenetele, és ha minden jól is megy, hosszú felépülési út áll előtte. Szeretettel az egész CCFC-család Billynek.

A közlemény után rengeteg üzenet és tisztelgés érkezett a focista felé - írta a Mirror.

 

