Édesanyja könnyek között jelentette be: elhunyt az aranyérmes paralimpiai sportoló

Elhunyt az aranyérmes paralimpiai sportoló, Paige Greco. A 28 éves sportoló halálát hétfőn jelentették be.
November 17-én az AusCycling egy sajtóközleményben osztotta meg, hogy az ausztrál kerékpáros élete utolsó pillanatait adelaide-i otthonában töltötte.
A sportoló egy hirtelen egészségügyi probléma következtében vesztette életét még vasárnap. Édesanyja, Natalie Greco ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle:
Paige volt a mindenünk. Kedvessége, elszántsága és melegsége minden egyes nap megérintette a családunkat. Örömet és büszkeséget hozott az életünkbe, és a halála fájdalmát örökre magunkkal hordozzuk. Bár lesújtott minket a veszteség, hihetetlenül büszkék vagyunk arra, milyen ember volt, és arra, ahogyan Ausztráliát képviselte.
Ezután arra kérte a nyilvánosságot, hogy biztosítsanak számukra időt és teret a történtek feldolgozásához.
Greco agyi bénulással született, ez az olyan állapotok gyűjtőneve, amelyek a mozgást és a testtartást befolyásolják.
2018-ban paraatlétikai eredményei után Paige a kerékpározásra váltott, majd a 2020-as tokiói paralimpiai játékokon szerezte meg első aranyérmét a női C1–3 3000 méteres egyéni üldözőversenyben. Emellett bronzérmet nyert a női C1–3 országúti versenyben és az időfutamban is.
A sportoló világbajnoki címeket és világkupa érmeket is szerzett, köztük a 2025-ös világbajnokság bronzérmét országúti kerékpárversenyen - írja a People.
Paige rendkívüli sportoló volt, aki kiemelkedő eredményeket ért el sportágunk legmagasabb szintjein. Sokkal több volt egyszerű bajnoknál: pozitív szellemével és bátor hozzáállásával mindenki életét megérintette maga körül
- mondta el Marne Fechner, az AusCycling vezérigazgatója egy közleményben.
