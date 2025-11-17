Édesanyja könnyek között jelentette be: elhunyt az aranyérmes paralimpiai sportoló

Elhunyt az aranyérmes paralimpiai sportoló, Paige Greco. A 28 éves sportoló halálát hétfőn jelentették be.

Elhunyt a paralimpiai sportoló, Paige Greco / Fotó: Freepik

November 17-én az AusCycling egy sajtóközleményben osztotta meg, hogy az ausztrál kerékpáros élete utolsó pillanatait adelaide-i otthonában töltötte.

A sportoló egy hirtelen egészségügyi probléma következtében vesztette életét még vasárnap. Édesanyja, Natalie Greco ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle:

Paige volt a mindenünk. Kedvessége, elszántsága és melegsége minden egyes nap megérintette a családunkat. Örömet és büszkeséget hozott az életünkbe, és a halála fájdalmát örökre magunkkal hordozzuk. Bár lesújtott minket a veszteség, hihetetlenül büszkék vagyunk arra, milyen ember volt, és arra, ahogyan Ausztráliát képviselte.

Ezután arra kérte a nyilvánosságot, hogy biztosítsanak számukra időt és teret a történtek feldolgozásához.

Greco agyi bénulással született, ez az olyan állapotok gyűjtőneve, amelyek a mozgást és a testtartást befolyásolják.

A paralimpiai sportoló számos sikerrel büszkélkedhetett

2018-ban paraatlétikai eredményei után Paige a kerékpározásra váltott, majd a 2020-as tokiói paralimpiai játékokon szerezte meg első aranyérmét a női C1–3 3000 méteres egyéni üldözőversenyben. Emellett bronzérmet nyert a női C1–3 országúti versenyben és az időfutamban is.

A sportoló világbajnoki címeket és világkupa érmeket is szerzett, köztük a 2025-ös világbajnokság bronzérmét országúti kerékpárversenyen - írja a People.

Paige rendkívüli sportoló volt, aki kiemelkedő eredményeket ért el sportágunk legmagasabb szintjein. Sokkal több volt egyszerű bajnoknál: pozitív szellemével és bátor hozzáállásával mindenki életét megérintette maga körül

- mondta el Marne Fechner, az AusCycling vezérigazgatója egy közleményben.