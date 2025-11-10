„A májam mentette meg a kislányom életét! ” - A kis Ruby most új esélyt kapott az életre

Két karácsonyt töltött kórházban beteg gyermekével a 35 éves Elle Daniel, de idén talán végre otthon ünnepelhetnek. Kislánya, a kétéves Ruby, ritka genetikai betegséggel, PMM2-CDG-vel született – a világon mindössze ezer ember szenved tőle. A betegség megtámadta Ruby veséit és máját is, és hónapokig az életéért küzdött.

ritka genetikai betegség támadta meg a kislányt /

„Amikor azt mondták, hogy nem élheti túl májátültetés nélkül, nem gondolkodtam egy percig sem. Azonnal jelentkeztem donornak. Anyaként ez volt a legtermészetesebb dolog a világon” – mondja Elle, aki a műtét során saját májának egy részét adta át a kislányának.

A drámai beavatkozás idén júniusban történt Londonban, a Great Ormond Street Gyermekkórházban (GOSH). Anya és lánya egyszerre kerültek műtőasztalra – és mindketten túlélték.

„Amikor magamhoz tértem, és megláttam, hogy Ruby lélegzik, elöntött a megkönnyebbülés. Azt éreztem: új életet kaptunk” – emlékszik vissza Elle.

A kislány azóta csodával határos módon javulni kezdett. Hízni kezdett, erősödik, és nemrég élete első alkalommal önállóan ült fel.

„Könnyek folytak az arcomon. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer még láthatom őt így” – meséli az édesanya.

A halál torkából a reflektorfénybe, miután ritka genetikai betegséggel diagnosztizálták

Ruby több mint 700 napot töltött kórházban, és életének nagy részét gépek között, infúziókra kötve élte. Édesapja, a 43 éves Steve McCann így emlékszik „Többször is percekre volt a haláltól. És most ott látni őt mosolyogni a tévében – leírhatatlan. Sírtam, amikor először láttam a reklámot.”

A GOSH jótékonysági alapítvány karácsonyi reklámjában Ruby a zárójelenetben tűnik fel – mosolyogva, boldogan. A kis hős most az egész Egyesült Királyság szívét meghódította.

A remény karácsonya

Bár Ruby még mindig a kórházban van, fertőzései miatt oxigénre és szondás táplálásra szorul, a szülei most először hiszik el, hogy lesz jövőjük.

„Végre kapunk levegőt. Új kezelések, például génterápia vannak fejlesztés alatt – talán megmenthetik az életét. Most először látjuk, hogy talán fényesebb jövő vár ránk” – mondja Steve.