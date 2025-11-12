Sanyika visszatérő orrvérzése jelezte a gyógyíthatatlan betegséget: „7 éve küzdünk”

Egy szülő számára nincs rosszabb, amikor gyermeke olyan gyógyíthatatlan betegséggel küzd, ami még a felnőtteket is képes legyőzni. Sanyika immár hét éve a legnagyobb harcosok egyike. Az ITP az immun trombocitopéniás purpura rövidítése. Ez a hosszú latin kifejezés egy vérlemezkéket károsító betegségre utal. ITP esetén az immunrendszer támadást indít a vérlemezkék ellen és elpusztítja azokat. Sanyika életét ez a gyógyíthatatlan kór nehezíti élete végéig.

A hajdúhadházi kisfiúnak a visszatérő orrvérzése és a tartósan alacsony vérlemezke száma miatt elkerülhetetlen volt a csontvelő aspiráció. Nem találtak nála az orvosok rosszindulatú elváltozást. A tünetei alapján így ITP-vel diagnosztizálták és szteroidos kezelést kezdett kapni. Sanyika súlya emiatt gyarapodni kezdett, nehezen veszi a levegőt, hasa alatt görcsöl, fájnak a lábai és nehezen mozog.

„7 éve küzdünk a betegséggel, jelenleg is van, hogy naponta, hetente, kéthetente kell kórházba menni. Ha bárhol megsérül és vérezni kezd, a vérlemezkék a sérült területen felhalmozódva mintegy dugóként elzárva a sebet, megakadályozzák a vérvesztést. Létfontosságú, hogy elegendő számban legyenek jelen, különben minden sérülés életveszélyt jelenthet számára” – mesélte a gyermek édesanyja a Remény Alapítványnak.

Sanyika magántanuló, mert az iskolában betegsége és tömeggyarapodása miatt csúfolják. Az édesanyja elmondása szerint a legfontosabb dolog amire most szükséges van, az egy tablet vagy laptop mivel már 7. osztályos és elengedhetetlen számára a tanulásban.

„Gyermekem betegsége előtt is elég szerényen éltünk Sanyikának 9 testvére van, de most hogy ennyit kell kórházba járni, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Kiadásaink többszörösére nőttek” – kért segítséget az aggódó édesanya.

