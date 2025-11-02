Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
"Nem lehet megbocsájtani" - tragédiák sora érte Jázmint, akit a saját anyja robbantott fel

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 20:02 / FRISSÍTÉS: 2025. november 02. 20:33
Szerényen, de szeretetben neveli gyermekét, a kis híján a saját anyja által megölt Jázmint édesapja. József sosem lesz képes feldolgozni, hogy a nő által előidézett gázrobbanás után életveszélyes állapotban, gépekre kötve látta az ártatlan kislányát. Most kettesben élnek boldogan.
2024 tavaszán iszonyú gázrobbanás rázta fel álmából Szelevény lakosságát, ugyanis – a vád szerint - M. Éva elfűrészelte a gázcsöveket, és a tűzhely csapját is megnyitotta, hogy ezzel magával és az akkor 10 éves kislányával is végezzen. A ház a néhány órával később bekövetkezett detonáció következtében összedőlt. Jázmint súlyos égési sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A teste 36 százalékát jelenleg is hegek borítják. A gázrobbanás körülményeire Jázmin már csak halványan emlékszik.

Jázmin édesapjához, Józsefhez került a gázrobbanás után
Fotó: Bors

A borzalmak után a gyermeket az édesapánál helyezték el, holott korábban éppen őt minősítették a kislány nevelésére alkalmatlannak. Éva a bíróságon az előkészítő ülésen beismerte tettét, de a vallomását a bíró nem fogadta el, ezért az ügyben januártól tárgyalást tartanak. A döntés után felkerestük Józsefet és Jázmint, akik készséggel fogadtak minket az otthonukban.

A gázrobbanás következtében Jázmin súlyosan megsérült

A már 12 éves kislány enyhén értelmi fogyatékos és ADHD-s, ennek megfelelően speciális iskolába jár Tiszaföldvárra.

- Jázmint naponta autóval viszem suliba. Ez azt jelenti, hogy havonta vagy 2000 kilométert vezetek csak a lányom miatt. Az üzemanyag havi 80 ezer forintot emészt fel, de költenem kell a kocsi karbantartására is. Jelenleg a legfőbb jövedelmem az ápolási díj. Nagyon nehezen, de megélünk. Nem kapunk komolyabb segítséget – mondta a Borsnak Jázmin édesapja.

2025.10.28. Tiszakürtön jártunk egy szolnoki bírósági tárgyalás után. Egy apát és a lányát látogattuk meg. Bíróság elé állítják az anyát, aki magára és a gyerekére robbantotta a házukat.
A kislány a legjobban a királynőket szereti
Fotó: bors

Évára, a gyermekem anyjára nem vagyok kíváncsi. Nem lehet megbocsátani, amit Jázminnal tett. Még akkor sem, ha az ő életében is történtek tragédiák. A nagyanyja a kútba ugrott, Jázmin nagymamája pedig szintén öngyilkos lett. A lányom ilyen géneket örökölt 

– állapította meg szomorúan József.

Kisvártatva Jázmin is kijött hozzánk a másik szobából. Mikor megkérdeztük, mivel tölti szívesen az idejét, büszkén megmutatta a rajzait.

- A legjobban a királynőket szeretem – mondta bájosan, és elárulta: akkor örül a legjobban, amikor az édesapja is csatlakozik hozzá.

- Őt szeretem a legjobban a világon. Reggelente bundás kenyeret készít nekem, vacsorára valami egyszerűbbet. Szeretek vele lenni. Minden reggel megszeretgetjük, megöleljük egymást, mielőtt elvisz az iskolába – mosolygott Jázmin.

 

