Hihetetlen fogyás: Anita közel a testsúlya felét adta le – így csinálta

A 32 éves Molnár Anita egy 7 és egy 4 éves kislány édesanyja. A második kislányával 92 kilósan ment el szülni. Kitartó munkával két év alatt 55 kilóra fogyott. Az érdi nő Borsnak elárulta a fogyása titkát.

Anita hihetetlen fogyásról számolt be Fotó: beküldött

Első kislányommal 25 évesen 67 kg-mal mentem el szülni. Ott még nem volt nagy ugrás. Viszont a második kislányommal 28 évesen iszonyatosan vizesedtem. 5 hónapos terhesen már 70 kg-nál jártam. Az utolsó hetekben már nagyon rosszul viseltem a terhességet. Éreztem, ahogy feszül szét a bőröm, egyre több striám lett

– mondta Anita. Két hónappal a szülés után kezdett edzeni, heti 3-4 alkalommal másfél-két órákat. Reggel 5-kor kelt, a bemelegítés számára az volt, hogy elvitte a nagyobbik lányt az oviba; dimbes-dombos környéken laknak. Napközben főzött, mosott, takarított, vezette a háztartást. Délután játszótérre ment a gyerekekkel vagy sétált az erdőben. Este 8 órakor már lefeküdt, de volt, hogy csak 3 órát tudott aludni.

Anita 55 kilóra fogyott, nagyon csinos kétgyermekes anyuka Fotó: beküldött

„Szülés előtt úgy éreztem, hogy be vagyok zárva a testembe” – mondta a Borsnak Anita, aki a terhességei előtt konditerembe járt.

Amikor letelt a gyermekágyi időszak, itthon bicikliztem. Volt egy spinning biciklim, kipárnáztam és lassan, de biztosan javult a derékfájdalmam is. Ahogy erősödtem, elkezdtem saját testsúllyal guggolásokat végezni, hogy később, súllyal már helyesen tudjam végezni, sérülés nélkül. Okosóra volt rajtam, így valós pulzus alapján mérte a kalóriákat.

Leegyszerűsítette az étkezését

„Az étkezésemet nagyon leegyszerűsítettem, mivel kialakult a laktózérzékenységem, nem csak tejre, hanem minden tejet adó állat húsára is görcsöltem; így maradt a jól bevált csirkemell. Még rizst és cukkinit ettem. Volt, hogy a gyümölcsöt zöldséggel pótoltam. Kiszámoltam, hogy mennyi az ideális kalóriabevitel, de nem a fogyáshoz, hanem egy napi egészséges fehérjebevitelhez” – számolt be étkezéséről.

„Csak maguknak akarjanak megfelelni”

Anita célja 55 kiló volt, 70 kilótól már nem állt mérlegre, mert a tükörben jobban látta a változást. Szeretne erőt adni a sorstársainak a fogyáshoz, de azt tanácsolja, hogy aki fogyni szeretne, az ne vakon kövessen másokat, hanem találja meg azt a módszert, ami neki használ.

Azt tanácsolom a nőknek, hogy csak maguknak akarjanak megfelelni. Alakítsák ki a saját rutinjukat és csinálják; ha maguknak megfelelnek és az önértékelésük, önbizalmuk egyensúlyba kerül, rá fognak jönni, hogy milyen jól tették, hogy nem mások szabályait követték, hanem a saját tempójukban, a saját „én-idejükben” mennyit fejlődnek. Nem kell időhöz kötni a változást, majd megérkezik hirtelen, amikor nem is számítunk rá. Nálam is így volt; csináltam, mert jól éreztem magam, hogy csinálhatom

– tanácsolta Anita.