Sokkot kapott a menyasszony: elképesztő, mit fedezett fel az esküvői fotókon

Szóhoz sem jutott egy menyasszony, amikor hónapokkal az esküvője után egy vadidegent fedezett fel a nagy napon készült fotókon. A nő Redditen osztotta meg, hogy a férjével mindössze 100 vendéget hívtak meg, akik mind közeli családtagok és barátok voltak, így amikor két hónappal később megkapta a profi fotós által készített fényképeket, teljesen ledöbbent, amint egy ismeretlen nőt látott pózolni a vendégek között, akit sem ő, sem a párja nem ismert.

Leesett az álla a menyasszonynak, miután kézhez kapta az esküvőn készült képeket / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Rejtélyes alak bukkant fel az esküvői fotókon

A nő a posztjában megírta, arra gondolt, talán az egyik rokon hozott magával plusz egy főt, de a szülei sem tudták megmondani, ki lehet az ismeretlen. A menyasszony ezután elárulta, végül az egyik koszorúslány segítségével oldódott meg a rejtély: kiderült, hogy az illető nem egy távoli nagynéni vagy más rokon, hanem a nő egy régi, középiskolai barátjának az édesanyja, akit kérdés nélkül elvitt magával.

Egyesek komolyan nem fogják fel, hogy az étel nem csak úgy varázsütésre jelenik meg, hogy jóllakassa a plusz embert? Hogy egy plusz szék nem csak a semmiből bukkan elő?

- tette fel a kérdést dühösen a posztoló, kiemelve, hogy szerencséjük volt, mivel az egyik meghívott betegség miatt egy nappal korábban lemondta a részvételt, és amit így a barátnő anyja szerzett meg magának, ám a helyzet roppant kellemetlenné válhatott volna, ha a kieső vendég végül mégis megjelenik.

A Reddit-felhasználók többsége ugyan egyetértett abban, hogy a menyasszony barátja helytelenül cselekedett, amikor kéretlenül magával vitte az édesanyját, sokan viszont meglepő kulturális és szakmai meglátásokkal álltak elő. Egy vendéglátós például elárulta, hogy az esküvői helyszíneken általában felkészülnek a váratlanul érkezőkre.

Mindig körülbelül két-három százalékkal több széket és kölcsöntárgyat rendelek, mint amennyire szükség van, így bőven van étel, vagy legalábbis egy plusz adag

- árulta el, mialatt mások azzal érveltek, az elv számított, nem az, hogy volt-e elég ülőalkalmatosság.

A beszélgetés csakhamar lenyűgöző betekintést nyújtott az esküvői hagyományokba, szerte a világon: számtalan felhasználó kifejtette, a rejtélyes vendégek nem mindenhol számítanak tabunak, mi több, egyes helyeken egyenesen elvárják őket.

Angliában az esküvői szertartásokat jogilag nyilvános eseménynek minősítik… Itt nem különösebben szokatlan, hogy plusz emberek is részt vegyenek rajtuk

- írta meg az egyikük.

Az egyik barátom kapott egy képeslapot egy hölgytől, aki részt vett az esküvőjén, mert imádta a menyegzőket, és minden szertartáson részt vett azon a bizonyos helyszínen... Mindig vitt egy üres képeslapot, benne egy kis pénzzel

- árulta el egy másik kommentelő.

Itt Ausztráliában az a normális, hogy bárki megjelenhet a szertartáson, ha az nyilvános helyen, például egy templomban történik

- tette hozzá ez újabb felhasználó. Abban viszont mindenki egyetértett, hogy a szertartást követő fogadás már egy teljesen más kérdés - írta meg a Daily Mail.