"Egy Facebook üzenet tette tönkre a tökéletes házasságomat!" - állítja egy kétségbeesett nő

Egy nő teljesen összeomlott, miután kiderült, hogy a férje hét éven át egy hatalmas titkot rejtegetett előle olyat, amely alapjaiban változtatta meg a kapcsolatukat. A bizalom minden párkapcsolat alapja, és ha valaki hosszú éveken keresztül elhallgat fontos dolgokat a múltjából, azzal a másik fél úgy érezheti, mintha soha nem is ismerte volna igazán a társát.
A nő történetét a Redditen osztotta meg. Elmondása szerint négy éve házasok, és két közös fiuk is született. A férjét mindig „jó embernek” tartotta, aki őszintén mesélt a múltjáról, mielőtt összejöttek volna. Legalábbis eddig ezt hitte. Egy váratlan Facebook-üzenet azonban mindent megváltoztatott. Egy ismeretlen nő írt neki, aki azt állította, hogy a férje az ő 15 éves lányának az apja, és soha nem vett részt a gyerek életében, mióta a kislány kétéves volt. Ez még azelőtt történt, hogy megismerte volna jelenlegi feleségét, de a tény, hogy hét év alatt egyszer sem említette, teljesen összetörte a nőt.
Sokkot kaptam, és bizonyítékot kértem. Küldött egy születési anyakönyvi kivonatot a férjem nevével, valamint régi fotókat hármójukról
- idézte a kétségbeesett nő szavait a The Mirror.
Amikor szembesítette a férjét, az eleinte mindent tagadott. Csak akkor vallotta be, amikor a bizonyítékot elé tették. Elmondása szerint annak idején a gyerek anyja új kapcsolatba kezdett, és őt kizárta a kislány életéből. A férfi ezért inkább úgy döntött, továbblép, és mindenki előtt letagadja, hogy apa lenne. Saját szüleit is arra kérte, felejtsék el az unokát.
A feleség elárulta, hogy teljesen elárulva érzi magát: nemcsak a férje, hanem az egész családja évek óta hazudott neki.
Becsaptak, hazudtak nekem, és összetörték a szívemet. Ez óriási vörös zászló. Ha képes volt letagadni egy gyereket, ki tudja, mire képes még
A nő most válókeresetet nyújt be, mert úgy érzi, a bizalom végleg megsemmisült köztük.
